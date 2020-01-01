вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 16 листопада

Курс валют у Луцьку на 16 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.28, а продаж – 28.38.

Євро при купівлі становить – 33.28, продажу – 33.40.

Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.35, продаж – 7.41.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині від вогню рятували легковий автомобіль
Сьогодні, 09:39
В Україні за добу виявили 9 832 випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 16 листопада
Сьогодні, 09:15
Михайло Токарчук, який очолював луцький пологовий, звільнився
Сьогодні, 09:02
Укрзалізниця відновлює рух поїзда «Ковель-Київ»
Сьогодні, 08:49
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 15 листопада Курс валют у Луцьку на 15 листопада
15 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 13 листопада Курс валют у Луцьку на 13 листопада
13 листопад, 09:08
Курс валют у Луцьку на 12 листопада Курс валют у Луцьку на 12 листопада
12 листопад, 09:14
Курс валют у Луцьку на 11 листопада Курс валют у Луцьку на 11 листопада
11 листопад, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У заказнику біля Луцька орендар незаконно спускав воду зі ставків
Сьогодні, 09:55
 0
У селі на Волині від вогню рятували легковий автомобіль
Сьогодні, 09:39
 0
В Україні за добу виявили 9 832 випадки коронавірусу
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку на 16 листопада
Сьогодні, 09:15
 0
Михайло Токарчук, який очолював луцький пологовий, звільнився
Сьогодні, 09:02
 0
Медіа
відео
1/8