У заказнику біля Луцька орендар незаконно спускав воду зі ставків

На території Княгининської сільської ради екоінспектори виявили порушення природоохоронного законодавства під час обстеження орнітологічного заказника "Рокинівський".Спеціалісти зафіксували незаконний скид води зі ставків, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Зауважують, що спуск води зі ставків призводить до різкої зміни гідрологічного режиму заказника, а також до пошкодження природних місць мешкання диких тварин та птахів занесених до Червоної книги України.Матеріали перевірки передали до Головного управління нацполіції у Волинській області. Оскільки орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу існування орнітологічного заказника "Рокинівський".Інспекція скерувала звернення Регіональному відділенню ФДМУ у Волинській області щодо розірвання договору оренди гідротехнічних споруд з ФОП Балабух.Також зауважують, що підприємець недопустив екоінспекторів до позапланової перевірки його діяльності на території заказника.У поясненні Луцькій районній поліції Сергій Балабух зауважив, що він рятував рибу.Проте згідно з умовами договору, він мав би “рятувати” гідротехнічні споруди та вчасно, не зволікаючи закрити шлюзи.