У заказнику біля Луцька орендар незаконно спускав воду зі ставків
Сьогодні, 09:55
На території Княгининської сільської ради екоінспектори виявили порушення природоохоронного законодавства під час обстеження орнітологічного заказника "Рокинівський".
Спеціалісти зафіксували незаконний скид води зі ставків, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Зауважують, що спуск води зі ставків призводить до різкої зміни гідрологічного режиму заказника, а також до пошкодження природних місць мешкання диких тварин та птахів занесених до Червоної книги України.
Матеріали перевірки передали до Головного управління нацполіції у Волинській області. Оскільки орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу існування орнітологічного заказника "Рокинівський".
Інспекція скерувала звернення Регіональному відділенню ФДМУ у Волинській області щодо розірвання договору оренди гідротехнічних споруд з ФОП Балабух.
Також зауважують, що підприємець недопустив екоінспекторів до позапланової перевірки його діяльності на території заказника.
У поясненні Луцькій районній поліції Сергій Балабух зауважив, що він рятував рибу.
Проте згідно з умовами договору, він мав би “рятувати” гідротехнічні споруди та вчасно, не зволікаючи закрити шлюзи.
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Спеціалісти зафіксували незаконний скид води зі ставків, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Зауважують, що спуск води зі ставків призводить до різкої зміни гідрологічного режиму заказника, а також до пошкодження природних місць мешкання диких тварин та птахів занесених до Червоної книги України.
Матеріали перевірки передали до Головного управління нацполіції у Волинській області. Оскільки орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу існування орнітологічного заказника "Рокинівський".
Інспекція скерувала звернення Регіональному відділенню ФДМУ у Волинській області щодо розірвання договору оренди гідротехнічних споруд з ФОП Балабух.
Також зауважують, що підприємець недопустив екоінспекторів до позапланової перевірки його діяльності на території заказника.
У поясненні Луцькій районній поліції Сергій Балабух зауважив, що він рятував рибу.
Проте згідно з умовами договору, він мав би “рятувати” гідротехнічні споруди та вчасно, не зволікаючи закрити шлюзи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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