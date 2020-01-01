24-річний українець став найсильнішим чоловіком у світі. ВІДЕО
Сьогодні, 10:18
Українець став найсильнішим чоловіком у світі: 24-річний Олексій Новіков у Сполучених Штатах побив світовий рекорд, встановлений ще у 1984 році.
Про це розповіли у ТСН.
Українець зміг підняти майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Олексій Новіков став наймолодшим титулованим переможцем змагань стронгменів від 1984 року. Він другий український силань-чемпіон у світі після Василя Вірасюка.
Слід зауважити, що Олексій чотири рази ставав найсильнішою людиною України. У спорт, як він сам зізнається, прийшов, щоб вражати дівчат. Тепер чоловік підкорює світові рекорди.
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Про це розповіли у ТСН.
Українець зміг підняти майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Олексій Новіков став наймолодшим титулованим переможцем змагань стронгменів від 1984 року. Він другий український силань-чемпіон у світі після Василя Вірасюка.
Слід зауважити, що Олексій чотири рази ставав найсильнішою людиною України. У спорт, як він сам зізнається, прийшов, щоб вражати дівчат. Тепер чоловік підкорює світові рекорди.
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Коментарі 1
Лев! Браво!
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