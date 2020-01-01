24-річний українець став найсильнішим чоловіком у світі. ВІДЕО





Про це розповіли у



Українець зміг підняти майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Олексій Новіков став наймолодшим титулованим переможцем змагань стронгменів від 1984 року. Він другий український силань-чемпіон у світі після Василя Вірасюка.



Слід зауважити, що Олексій чотири рази ставав найсильнішою людиною України. У спорт, як він сам зізнається, прийшов, щоб вражати дівчат. Тепер чоловік підкорює світові рекорди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українець став найсильнішим чоловіком у світі: 24-річний Олексій Новіков у Сполучених Штатах побив світовий рекорд, встановлений ще у 1984 році.Про це розповіли у ТСН. Українець зміг підняти майже 540 кілограмів на пів метра над землею. Олексій Новіков став наймолодшим титулованим переможцем змагань стронгменів від 1984 року. Він другий український силань-чемпіон у світі післяСлід зауважити, що Олексій чотири рази ставав найсильнішою людиною України. У спорт, як він сам зізнається, прийшов, щоб вражати дівчат. Тепер чоловік підкорює світові рекорди.

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