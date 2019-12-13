Просять допомогти родині з Рожищенського району, у якої згоріла частина будинку. ФОТО





Біда трапилась ввечері 31 жовтня. Про це



Причиною пожежі називають телевізор, який «вистрілив» і спричинив займання. Завдяки односельцям та працівникам пожежної охорони, які швидко зреагували, ще дві кімнати й кухня вціліли, залишився дах.



Власниця будинку Анісія Дем'яник звернулася до небайдужих за допомогою. Дехто відгукнувся робочою силою, дехто матеріалами, хтось допоміг грошима. Добрі люди прихистили на час відбудови житла пані Анісію, її доньку та внука.



У будинку вже провели деякі ремонтні рооти. Металопластикові вікна взялась допомагати встановлювати сільська рада. Також треба провести електропроводку.



«Відгукніться небайдужі люди до нашого горя і пожертвуйте грішми, хто скільки може для завершення ремонту», – звертається жінка.



Сім'ї можна допомогти також речами першого вжитку, надіславши їх на адресу: 45112, село Навіз, Рожищенський район, Волинська область, Анісія Денисівна Дем'яник. Телефони: 066 540 26 70, 068 650 70 61.



Картка Ощадбанку 5167 4901 9169 8399 (Токарчук Любов Сергіївна, донька).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Навіз Рожищенського району сталася пожежа – згоріла частина хати. Небайдужих просять допомогти відновити житло.Біда трапилась ввечері 31 жовтня. Про це Район.Рожище розповіли потерпілі.Причиною пожежі називають телевізор, який «вистрілив» і спричинив займання. Завдяки односельцям та працівникам пожежної охорони, які швидко зреагували, ще дві кімнати й кухня вціліли, залишився дах.Власниця будинкузвернулася до небайдужих за допомогою. Дехто відгукнувся робочою силою, дехто матеріалами, хтось допоміг грошима. Добрі люди прихистили на час відбудови житла пані Анісію, її доньку та внука.У будинку вже провели деякі ремонтні рооти. Металопластикові вікна взялась допомагати встановлювати сільська рада. Також треба провести електропроводку.«Відгукніться небайдужі люди до нашого горя і пожертвуйте грішми, хто скільки може для завершення ремонту», – звертається жінка.Сім'ї можна допомогти також речами першого вжитку, надіславши їх на адресу: 45112, село Навіз, Рожищенський район, Волинська область, Анісія Денисівна Дем'яник. Телефони: 066 540 26 70, 068 650 70 61.Картка Ощадбанку 5167 4901 9169 8399 (Токарчук Любов Сергіївна, донька).

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