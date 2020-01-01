Лучанка шиє незвичні ляльки, які «живуть» у різних куточках світу. ФОТО

Руслана Цибуліна шиє вручну різноманітні іграшки. Ляльки, звірята, янголята – милі та незвичайні вироби майстрині блискавично розлітаються не лише теренами України, а й за кордон. Сама ж рукодільниця переконана: у її витворів такий попит, бо мають власну душу.



Про це та інше вона розповіла в інтерв’ю Інформаційного агентства Волинські Новини.



Свою першу іграшку Руслана пошила сім років тому і після того не уявляє свого життя без улюбленого заняття. Все почалося із ляльки-тільди, яку вона побачила у кабінеті своєї майстрині з манікюру.



– Я шию уже сім років. Хоча, коли у 1994 році після школи ходила на курси шиття, на цьому все й закінчилось. Спочатку вчилась на товарознавця, потім здобувала вищу освіту за фахом «Дизайн інтер’єру» в ЛНТУ. Але потім у кабінеті своєї майстрині з манікюру я побачила інтер’єрну ляльку-тільду, яка мені дуже сподобалася. Замилувалася нею. А та дівчина й розповіла, що іграшку власноруч пошила її сестра. Я подумала: «А я чим гірша?». Прилетіла додому, мов на крилах! Таке вже натхнення у мене було, що й не передати. Сама знайшла викрійку, клаптики тканини. Ну й пошила тильду. І мені та лялька такою вже гарною здавалася! І відтоді я шию іграшки. На фото – перша лялька-тільда Руслани Цибуліної.



Перша лялька - тільда Руслани Цибуліної

Які ще ляльки, окрім тильд, шиєте?



На замовлення виготовляю за фото портретні ляльки, вигляд яких максимально наближений до роду занять та зовнішності певної людини: її хобі, професія, у якому вона одязі. Обличчя не промальовую, тільки очки. Але все інше – одяг, зачіска, борода, якщо вона є, – як у реальної людини. Водночас щороку, орієнтовно за три місяці до різдвяних свят, шию відповідну серію звіряток – символів року. Наприклад, цьогоріч це корівки та бички, адже 2021-й за східним гороскопом – рік Бика. Але загалом шию різні ляльки.



Я помітила, що у кожної з ваших ляльок є власне ім’я. Бичок Йозеф, зайчиха Кларенс, лялька Ксеня, корівка Лукреція...Як добираєте імена для майбутнього виробу?



Коли народжується, тобто відшивається лялька, я відчуваю, як її звати. Не знаю, як це передати. Планую і хочу її назвати по-одному, а в результаті виявляється, що це ім’я ніяк не пасує лялі. Наприклад, буває, що я шию корівку, а у фіналі виходить бичок. Тобто майстер задумує щось одне, а лялька сама диктує, ким вона хоче бути. Ти шиєш для неї сукню, але виходить, що лялька «хоче» одягнути штани, бо платтячко їй не пасує.



У кожної з ваших ляльок у сумці полуничка. Чому?



А це така фішка певної серії. Ляльки однієї колекції мають у сумках чи рюкзаках полуничку. Інші – морквинку. Але у кожної іграшки з торбинкою в тій торбинці чи сумочці щось є.



Тобто кожна із колекцій іграшок має якусь таку родзинку?



Ви правильно підмітили. Окрім серії з полуничкою чи морквинкою, особливою для мене була колекція «лялька зі старої скрині», усі іграшки якої пахли кавою або корицею. Вони були на вигляд, наче дуже старовинні, зі старенькими ґудзичками… Я спеціально підмазувала їх фарбами, імітуючи потертості чи певні сліди. До минулого нового року відшивала колекцію мишок, кожна із яких мала свою професію.

45-сантиметровий ведмедик Ульян з полуничкою в наплічнику

Які матеріали використовуєте для своїх виробів?



Для наповнення ляльок використовую холофайбер – синтетичне неткане полотно універсального застосування, яке виготовляють з поліестеру, формуючи особливе за формою волокно (скручене спіраллю і порожнє всередині). Кожна така нитка спаюєтся з сусідньою під впливом температурної обробки, і на виході – пружний, пористий, однорідний матеріал, який має такі властивості. Іграшки, наповнені холофайбером, не провокують алергії, тому їх без остраху можна давати дітям. А для «тіла» самого виробу можна використовувати практично будь-яку тканину: і шкіру, і оббивку для диванів, ситець, бавовну тощо.

Лялька-манікюрниця

Ваші ляльки замовляють за кордон?



Так, звичайно! Мої іграшки мають попит не лише в Україні, їх замовляють у Фінляндії, Чехії, Німеччині, Італії. Тобто мої ляльки живуть у багатьох країнах. Тиждень тому дві лялечки полетіли до Чехії. Наразі для відправки за кордон у мене замовили ще дві. Кілька років поспіль я їжджу до Польщі на ярмарку «Дні добросусідства», де продаю свої ляльки. Дуже люблю туди їздити, тому що у поляків зовсім інакше розвинене бачення життя, ніж в українців. Вони дуже цінують ручну роботу.



Яка середня вартість ваших виробів?



Якщо виріб дуже малесенький, наприклад, брошка, то його вартість коливатиметься від 90 до 150 гривень. Портретна лялька вартує у межах 500-700 гривень. Іграшкові чи інтер’єрні янголята коштують від 250 гривень, а новорічні корівки – від 350 до 550 гривень. Ціна залежить від розміру іграшки та її одягу. Якщо іграшку можна повністю роздягнути, а потім одягнути, щоб погратися, то вона, звичайно, коштує дорожче. Тому що одежа відшивається так, щоб її можна було зняти. Але є й спеціальні іграшки для діток, одяг яких не знімається, не містить ґудзиків чи намистинок. Аби дитина не змогла нічого відірвати чи ковтнути. Така іграшка вартує в районі 150-180 гривень.



Скільки потрібно часу, щоб виготовити одну іграшку?



У середньому два-три дні, якщо тільки й робити те, що шити іграшку (усміхається, – авт.). Це стосується ляльок, у яких знімається одежка, яким потрібно прикріпити волоссячко тощо. А загалом, викрійки виробів та одягу я малюю від руки. Кожна лялька має різну висоту й ширину, і все я вимірюю та промальовую вручну.



Чи доводилося виготовляти портретну ляльку для когось із відомих осіб?



Так, доводилося. Я шила ляльку для покійного очільника Луцька Миколи Романюка, для одного із майорів поліції, тренера футбольної команди тощо.

Лялька-тренер

Довідково:



Тільда ​​(англ. Tilda) – інтер'єрна текстильна лялька, яку створила норвезька дизайнерка Тоне Фіннангер в 1999 році. Ці ляльки стали популярними у всьому світі. Найвпізнаваніші ознаки ляльки Тільди – це очі у вигляді маленьких крапок і рум'яні щічки на тканинній фігурці лялечки. Тільда ​​зазвичай жіночого роду, але трапляються дуже різні варіації, в тому числі і ляльки тварин. Крім того, в світі Тільди – своя життєва ідеологія, яку авторка описала приблизно так: коли все абсолютно недосконале, а капризно романтична лялька з власним поглядом на красу може вбрати бальну сукню з гумовими чобітьми, поставити троянду у глечик, а в кришталеву вазу – букет з бур'янів.



Українка Ксеня, 50 см Корівка Клементина, яка дуже полюбляє танці та дискотеки, 31 см

Розмовляла Вікторія СЕМЕНЮК. Фото – з особистого архіву Руслани ЦИБУЛІНОЇ







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ось уже сім років поспіль лучанкашиє вручну різноманітні іграшки. Ляльки, звірята, янголята – милі та незвичайні вироби майстрині блискавично розлітаються не лише теренами України, а й за кордон. Сама ж рукодільниця переконана: у її витворів такий попит, бо мають власну душу.Про це та інше вона розповіла в інтерв’ю кореспонденту Свою першу іграшку Руслана пошила сім років тому і після того не уявляє свого життя без улюбленого заняття. Все почалося із ляльки-тільди, яку вона побачила у кабінеті своєї майстрині з манікюру.– Я шию уже сім років. Хоча, коли у 1994 році після школи ходила на курси шиття, на цьому все й закінчилось. Спочатку вчилась на товарознавця, потім здобувала вищу освіту за фахом «Дизайн інтер’єру» в ЛНТУ. Але потім у кабінеті своєї майстрині з манікюру я побачила інтер’єрну ляльку-тільду, яка мені дуже сподобалася. Замилувалася нею. А та дівчина й розповіла, що іграшку власноруч пошила її сестра. Я подумала: «А я чим гірша?». Прилетіла додому, мов на крилах! Таке вже натхнення у мене було, що й не передати. Сама знайшла викрійку, клаптики тканини. Ну й пошила тильду. І мені та лялька такою вже гарною здавалася! І відтоді я шию іграшки. На фото – перша лялька-тільда Руслани Цибуліної.На замовлення виготовляю за фото портретні ляльки, вигляд яких максимально наближений до роду занять та зовнішності певної людини: її хобі, професія, у якому вона одязі. Обличчя не промальовую, тільки очки. Але все інше – одяг, зачіска, борода, якщо вона є, – як у реальної людини. Водночас щороку, орієнтовно за три місяці до різдвяних свят, шию відповідну серію звіряток – символів року. Наприклад, цьогоріч це корівки та бички, адже 2021-й за східним гороскопом – рік Бика. Але загалом шию різні ляльки.Коли народжується, тобто відшивається лялька, я відчуваю, як її звати. Не знаю, як це передати. Планую і хочу її назвати по-одному, а в результаті виявляється, що це ім’я ніяк не пасує лялі. Наприклад, буває, що я шию корівку, а у фіналі виходить бичок. Тобто майстер задумує щось одне, а лялька сама диктує, ким вона хоче бути. Ти шиєш для неї сукню, але виходить, що лялька «хоче» одягнути штани, бо платтячко їй не пасує.А це така фішка певної серії. Ляльки однієї колекції мають у сумках чи рюкзаках полуничку. Інші – морквинку. Але у кожної іграшки з торбинкою в тій торбинці чи сумочці щось є.Ви правильно підмітили. Окрім серії з полуничкою чи морквинкою, особливою для мене була колекція «лялька зі старої скрині», усі іграшки якої пахли кавою або корицею. Вони були на вигляд, наче дуже старовинні, зі старенькими ґудзичками… Я спеціально підмазувала їх фарбами, імітуючи потертості чи певні сліди. До минулого нового року відшивала колекцію мишок, кожна із яких мала свою професію.Для наповнення ляльок використовую холофайбер – синтетичне неткане полотно універсального застосування, яке виготовляють з поліестеру, формуючи особливе за формою волокно (скручене спіраллю і порожнє всередині). Кожна така нитка спаюєтся з сусідньою під впливом температурної обробки, і на виході – пружний, пористий, однорідний матеріал, який має такі властивості. Іграшки, наповнені холофайбером, не провокують алергії, тому їх без остраху можна давати дітям. А для «тіла» самого виробу можна використовувати практично будь-яку тканину: і шкіру, і оббивку для диванів, ситець, бавовну тощо.Так, звичайно! Мої іграшки мають попит не лише в Україні, їх замовляють у Фінляндії, Чехії, Німеччині, Італії. Тобто мої ляльки живуть у багатьох країнах. Тиждень тому дві лялечки полетіли до Чехії. Наразі для відправки за кордон у мене замовили ще дві. Кілька років поспіль я їжджу до Польщі на ярмарку «Дні добросусідства», де продаю свої ляльки. Дуже люблю туди їздити, тому що у поляків зовсім інакше розвинене бачення життя, ніж в українців. Вони дуже цінують ручну роботу.Якщо виріб дуже малесенький, наприклад, брошка, то його вартість коливатиметься від 90 до 150 гривень. Портретна лялька вартує у межах 500-700 гривень. Іграшкові чи інтер’єрні янголята коштують від 250 гривень, а новорічні корівки – від 350 до 550 гривень. Ціна залежить від розміру іграшки та її одягу. Якщо іграшку можна повністю роздягнути, а потім одягнути, щоб погратися, то вона, звичайно, коштує дорожче. Тому що одежа відшивається так, щоб її можна було зняти. Але є й спеціальні іграшки для діток, одяг яких не знімається, не містить ґудзиків чи намистинок. Аби дитина не змогла нічого відірвати чи ковтнути. Така іграшка вартує в районі 150-180 гривень.У середньому два-три дні, якщо тільки й робити те, що шити іграшку (усміхається, – авт.). Це стосується ляльок, у яких знімається одежка, яким потрібно прикріпити волоссячко тощо. А загалом, викрійки виробів та одягу я малюю від руки. Кожна лялька має різну висоту й ширину, і все я вимірюю та промальовую вручну.Так, доводилося. Я шила ляльку для покійного очільника Луцька Миколи Романюка, для одного із майорів поліції, тренера футбольної команди тощо.Тільда ​​(англ. Tilda) – інтер'єрна текстильна лялька, яку створила норвезька дизайнерка Тоне Фіннангер в 1999 році. Ці ляльки стали популярними у всьому світі. Найвпізнаваніші ознаки ляльки Тільди – це очі у вигляді маленьких крапок і рум'яні щічки на тканинній фігурці лялечки. Тільда ​​зазвичай жіночого роду, але трапляються дуже різні варіації, в тому числі і ляльки тварин. Крім того, в світі Тільди – своя життєва ідеологія, яку авторка описала приблизно так: коли все абсолютно недосконале, а капризно романтична лялька з власним поглядом на красу може вбрати бальну сукню з гумовими чобітьми, поставити троянду у глечик, а в кришталеву вазу – букет з бур'янів.

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