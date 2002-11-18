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Мріє про сучасний комп’ютер для програмування: у сина загиблого бійця з Волині – день народження

Мріє про сучасний комп’ютер для програмування: у сина загиблого бійця з Волині – день народження
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ


Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


18 листопада соє повноліття зустріне Дмитро Гулюк, котрий є старшим сином Сергія Гулюка – молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, котрий героїчно загинув на Сході 31 липня 2014 в районі Василівки під час обстрілу прикордонників російськими окупантами з мінометів та гранатометів. У Гулюка сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Безумовним авторитетом для Дмитра завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці. «Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та допомагав. Оскільки, я старший, стараюсь так само як і він проводити час з братом, сестричкою та з мамою» – з гордістю говорить хлопець.

Дмитро в цьому році закінчив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні.

Великим захопленням для хлопця є силові види спорту. Він відвідує дзюдо, і за свої результати частенько піднімається ще й на призовий подіум в своїй категорії. Навіть, вже є кандидатом у майстри спорту з дзюдо. Раніше ще пробував себе у сумо та самбо.

Дмитро не проти у майбутньому пов’язати свою професію зі спортом. Але можливо продовжить навчання по військовому напрямку. Цікавить також спеціальність кібербезпека.

Хлопець дуже любить подорожувати. Завдячуючи підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії.

Хлопець дуже любить подорожувати. Завдяки підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії.

Друзі та родина та волонтери відгукуються лише позитивно про Дмитра – кажуть, що він справді доброзичливий, спокійний, дружелюбний та щедрий хлопець. А ще – він любить тварин.

Діма – добрий, відкритий, щирий хлопець, якому рано довелося подорослішати та взяти на себе обов’язки глави сімейства. В нього, як і у кожної людини бувають певні труднощі в житті, але у важких ситуаціях юнак не впадає у відчай, а намагається їх долати. У Дмитра є ще молодший брат Максим, який дуже любить у всьому бути першим і дуже засмучується коли програє. Є ще дев'ятирічна сестричка Софійка, яку він називає принцесою, вона любить співати та танцювати, професійно займається танцями, та ходить на фортепіано. Він дуже любить своїх рідних та піклується про них, а вони, в свою чергу, сприймають його як тата.

Дмитро про маму Юлію відгукується дуже тепло. Каже, що вона найкраща, найгарніша і найдобріша для нього людина на цілім світі. Він їй допомагає і підтримує у всьому, а також
Діма з мамою кажуть: «Матеріальні труднощі є як у всіх, але стараємось помаленьку долати їх самі. З Божою допомогою і допомогою волонтерів, та простих людей». Хлопець вдячний за підтримку усім небайдужим до його долі та його родини і вдячний за увагу та пам’ять до їхнього тата, а також до таких сімей як і вони.

А наразі найзаповітніша мрія хлопця – назбирати гроші на сучасний для програмування комп’ютер.

Зробити сюрприз Дмитрові може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер для посередництва: 0992294100 та 0989481450.

Фінансово підтримати родину можна:

4149 4993 4310 9797 (Гулюк Юлія Юріївна, ПриватБанк)

Інформація для благодійників: Гулюк Дмитро – 18 років (18.11.2002).
м. Луцьк. Ріст: 170 см , розмір взуття 41-42.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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