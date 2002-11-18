Мріє про сучасний комп’ютер для програмування: у сина загиблого бійця з Волині – день народження

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.18 листопада соє повноліття зустріне, котрий є старшим сином– молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, котрий героїчно загинув на Сході 31 липня 2014 в районі Василівки під час обстрілу прикордонників російськими окупантами з мінометів та гранатометів. У Гулюка сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).Безумовним авторитетом для Дмитра завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці. «Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та допомагав. Оскільки, я старший, стараюсь так само як і він проводити час з братом, сестричкою та з мамою» – з гордістю говорить хлопець.Дмитро в цьому році закінчив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні.Великим захопленням для хлопця є силові види спорту. Він відвідує дзюдо, і за свої результати частенько піднімається ще й на призовий подіум в своїй категорії. Навіть, вже є кандидатом у майстри спорту з дзюдо. Раніше ще пробував себе у сумо та самбо.Дмитро не проти у майбутньому пов’язати свою професію зі спортом. Але можливо продовжить навчання по військовому напрямку. Цікавить також спеціальність кібербезпека.Хлопець дуже любить подорожувати. Завдячуючи підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії.Хлопець дуже любить подорожувати. Завдяки підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії.Друзі та родина та волонтери відгукуються лише позитивно про Дмитра – кажуть, що він справді доброзичливий, спокійний, дружелюбний та щедрий хлопець. А ще – він любить тварин.Діма – добрий, відкритий, щирий хлопець, якому рано довелося подорослішати та взяти на себе обов’язки глави сімейства. В нього, як і у кожної людини бувають певні труднощі в житті, але у важких ситуаціях юнак не впадає у відчай, а намагається їх долати. У Дмитра є ще молодший брат Максим, який дуже любить у всьому бути першим і дуже засмучується коли програє. Є ще дев'ятирічна сестричка Софійка, яку він називає принцесою, вона любить співати та танцювати, професійно займається танцями, та ходить на фортепіано. Він дуже любить своїх рідних та піклується про них, а вони, в свою чергу, сприймають його як тата.Дмитро про маму Юлію відгукується дуже тепло. Каже, що вона найкраща, найгарніша і найдобріша для нього людина на цілім світі. Він їй допомагає і підтримує у всьому, а такожДіма з мамою кажуть: «Матеріальні труднощі є як у всіх, але стараємось помаленьку долати їх самі. З Божою допомогою і допомогою волонтерів, та простих людей». Хлопець вдячний за підтримку усім небайдужим до його долі та його родини і вдячний за увагу та пам’ять до їхнього тата, а також до таких сімей як і вони.А наразі найзаповітніша мрія хлопця – назбирати гроші на сучасний для програмування комп’ютер.Зробити сюрприз Дмитрові може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер для посередництва: 0992294100 та 0989481450.4149 4993 4310 9797 (Гулюк Юлія Юріївна, ПриватБанк)Гулюк Дмитро – 18 років (18.11.2002).м. Луцьк. Ріст: 170 см , розмір взуття 41-42.