Мріє про сучасний комп’ютер для програмування: у сина загиблого бійця з Волині – день народження
Сьогодні, 20:53
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
18 листопада соє повноліття зустріне Дмитро Гулюк, котрий є старшим сином Сергія Гулюка – молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, котрий героїчно загинув на Сході 31 липня 2014 в районі Василівки під час обстрілу прикордонників російськими окупантами з мінометів та гранатометів. У Гулюка сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Безумовним авторитетом для Дмитра завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці. «Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та допомагав. Оскільки, я старший, стараюсь так само як і він проводити час з братом, сестричкою та з мамою» – з гордістю говорить хлопець.
Дмитро в цьому році закінчив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні.
Великим захопленням для хлопця є силові види спорту. Він відвідує дзюдо, і за свої результати частенько піднімається ще й на призовий подіум в своїй категорії. Навіть, вже є кандидатом у майстри спорту з дзюдо. Раніше ще пробував себе у сумо та самбо.
Дмитро не проти у майбутньому пов’язати свою професію зі спортом. Але можливо продовжить навчання по військовому напрямку. Цікавить також спеціальність кібербезпека.
Хлопець дуже любить подорожувати. Завдячуючи підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії.
Хлопець дуже любить подорожувати. Завдяки підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії.
Друзі та родина та волонтери відгукуються лише позитивно про Дмитра – кажуть, що він справді доброзичливий, спокійний, дружелюбний та щедрий хлопець. А ще – він любить тварин.
Діма – добрий, відкритий, щирий хлопець, якому рано довелося подорослішати та взяти на себе обов’язки глави сімейства. В нього, як і у кожної людини бувають певні труднощі в житті, але у важких ситуаціях юнак не впадає у відчай, а намагається їх долати. У Дмитра є ще молодший брат Максим, який дуже любить у всьому бути першим і дуже засмучується коли програє. Є ще дев'ятирічна сестричка Софійка, яку він називає принцесою, вона любить співати та танцювати, професійно займається танцями, та ходить на фортепіано. Він дуже любить своїх рідних та піклується про них, а вони, в свою чергу, сприймають його як тата.
Дмитро про маму Юлію відгукується дуже тепло. Каже, що вона найкраща, найгарніша і найдобріша для нього людина на цілім світі. Він їй допомагає і підтримує у всьому, а також
Діма з мамою кажуть: «Матеріальні труднощі є як у всіх, але стараємось помаленьку долати їх самі. З Божою допомогою і допомогою волонтерів, та простих людей». Хлопець вдячний за підтримку усім небайдужим до його долі та його родини і вдячний за увагу та пам’ять до їхнього тата, а також до таких сімей як і вони.
А наразі найзаповітніша мрія хлопця – назбирати гроші на сучасний для програмування комп’ютер.
Зробити сюрприз Дмитрові може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер для посередництва: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину можна:
4149 4993 4310 9797 (Гулюк Юлія Юріївна, ПриватБанк)
Інформація для благодійників: Гулюк Дмитро – 18 років (18.11.2002).
м. Луцьк. Ріст: 170 см , розмір взуття 41-42.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
18 листопада соє повноліття зустріне Дмитро Гулюк, котрий є старшим сином Сергія Гулюка – молодшого сержанта Луцького прикордонного загону Державної прикордонної служби України, котрий героїчно загинув на Сході 31 липня 2014 в районі Василівки під час обстрілу прикордонників російськими окупантами з мінометів та гранатометів. У Гулюка сиротами лишилося троє дітей. За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
Безумовним авторитетом для Дмитра завжди був і буде його тато Сергій, саме його він ставить собі у приклад в усьому. Батько навчив хлопця хорошим та мудрим речам, усі його настанови син береже у своєму серці. «Ми з ним ходили на риболовлю, грали у футбол. Був зі мною на тренуваннях та допомагав. Оскільки, я старший, стараюсь так само як і він проводити час з братом, сестричкою та з мамою» – з гордістю говорить хлопець.
Дмитро в цьому році закінчив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні.
Великим захопленням для хлопця є силові види спорту. Він відвідує дзюдо, і за свої результати частенько піднімається ще й на призовий подіум в своїй категорії. Навіть, вже є кандидатом у майстри спорту з дзюдо. Раніше ще пробував себе у сумо та самбо.
Дмитро не проти у майбутньому пов’язати свою професію зі спортом. Але можливо продовжить навчання по військовому напрямку. Цікавить також спеціальність кібербезпека.
Хлопець дуже любить подорожувати. Завдячуючи підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії.
Хлопець дуже любить подорожувати. Завдяки підтримці волонтерів та небайдужих людей побував уже в багатьох країнах: в Англії, Польщі, Болгарії, Литві, Чехії.
Друзі та родина та волонтери відгукуються лише позитивно про Дмитра – кажуть, що він справді доброзичливий, спокійний, дружелюбний та щедрий хлопець. А ще – він любить тварин.
Діма – добрий, відкритий, щирий хлопець, якому рано довелося подорослішати та взяти на себе обов’язки глави сімейства. В нього, як і у кожної людини бувають певні труднощі в житті, але у важких ситуаціях юнак не впадає у відчай, а намагається їх долати. У Дмитра є ще молодший брат Максим, який дуже любить у всьому бути першим і дуже засмучується коли програє. Є ще дев'ятирічна сестричка Софійка, яку він називає принцесою, вона любить співати та танцювати, професійно займається танцями, та ходить на фортепіано. Він дуже любить своїх рідних та піклується про них, а вони, в свою чергу, сприймають його як тата.
Дмитро про маму Юлію відгукується дуже тепло. Каже, що вона найкраща, найгарніша і найдобріша для нього людина на цілім світі. Він їй допомагає і підтримує у всьому, а також
Діма з мамою кажуть: «Матеріальні труднощі є як у всіх, але стараємось помаленьку долати їх самі. З Божою допомогою і допомогою волонтерів, та простих людей». Хлопець вдячний за підтримку усім небайдужим до його долі та його родини і вдячний за увагу та пам’ять до їхнього тата, а також до таких сімей як і вони.
А наразі найзаповітніша мрія хлопця – назбирати гроші на сучасний для програмування комп’ютер.
Зробити сюрприз Дмитрові може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер для посередництва: 0992294100 та 0989481450.
Фінансово підтримати родину можна:
4149 4993 4310 9797 (Гулюк Юлія Юріївна, ПриватБанк)
Інформація для благодійників: Гулюк Дмитро – 18 років (18.11.2002).
м. Луцьк. Ріст: 170 см , розмір взуття 41-42.
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