На Волині п’яний водій за кермом Renault скоїв смертельну аварію





Аварія трапилась у суботу, 14 листопада, – інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель району. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.



Водія затримали у порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.



За фактом летальної ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Угринів Горохівського району автомобіль Renault Kangoo злетів у кювет. Внаслідок автопригоди загинув 43-річний пасажир автівки.Аварія трапилась у суботу, 14 листопада, – інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель району. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.Водія затримали у порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.За фактом летальної ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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