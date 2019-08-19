На Волині п’яний водій за кермом Renault скоїв смертельну аварію
Сьогодні, 11:10
На автодорозі у селі Угринів Горохівського району автомобіль Renault Kangoo злетів у кювет. Внаслідок автопригоди загинув 43-річний пасажир автівки.
Аварія трапилась у суботу, 14 листопада, – інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель району. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.
Водія затримали у порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
За фактом летальної ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Аварія трапилась у суботу, 14 листопада, – інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель району. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.
Водія затримали у порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
За фактом летальної ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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