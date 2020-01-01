На Волині авто врізалося в дерево: 30-річний водій загинув на місці події





Смертельна дорожньо-транспортна аварія трапилася у суботу, 14 листопада, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Так, 30-річний місцевий житель, куруючи автомобілем Geely, врізався у дерево. Водій транспортного засобу загинув, 20-річний пасажир отримав тілесні ушкодження.



За фактом летальної ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі поблизу села Брунетівка Старовижівського району в аварії загинув молодий чоловік.Смертельна дорожньо-транспортна аварія трапилася у суботу, 14 листопада, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Так, 30-річний місцевий житель, куруючи автомобілем Geely, врізався у дерево. Водій транспортного засобу загинув, 20-річний пасажир отримав тілесні ушкодження.За фактом летальної ДТП триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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