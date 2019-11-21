вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі на будівництві складів загинув українець

У Польщі на будівництві складів загинув українець
У Польщі під час роботи на будівництві загинув 59-річний громадянин України.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на radiobielsko.pl, трагедія сталася в місцевості Чеховіце-Дзедзіце (Сілезьке воєводство) у суботу, 14 листопада.

Зазначається, що чоловік працював там на будівництві складів. Під час виконання робіт впав з великої висоти. На місце викликали медичний гелікоптер з Кракова, однак це не допомогло врятувати життя потерпілого. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Чоловік помер, попри 40-хвилинні спроби медиків реанімувати його.

Поліція і прокуратура розслідують причини, які призвели до загибелі громадянина України. Державна інспекція праці перевірить в яких умовах виконувалася робота.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, загибель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі на будівництві складів загинув українець
Сьогодні, 14:11
Волинський рибпатруль виявив за місяць майже пів сотні випадків браконьєрства
Сьогодні, 13:51
За останній тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 6 тисяч волинян
Сьогодні, 13:30
На луцькому «Моторі» працівнику відрізало ногу
Сьогодні, 13:10
У Луцьку чоловік з марихуаною під час перевірки чинив злісну непокору патрульним
Сьогодні, 12:47
Схожі новини
У Польщі на підприємстві загинув 37-річний українець У Польщі на підприємстві загинув 37-річний українець
30 вересень, 14:42
На голову впав вантаж: українець трагічно загинув у порту в Польщі На голову впав вантаж: українець трагічно загинув у порту в Польщі
24 липень, 14:14
У Польщі судитимуть українця, через якого у аварії загинуло 4 молодих людей У Польщі судитимуть українця, через якого у аварії загинуло 4 молодих людей
21 листопад, 2019, 15:08
Троє поляків вивезли українця за місто, побили і пограбували Троє поляків вивезли українця за місто, побили і пограбували
12 листопад, 13:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі на будівництві складів загинув українець
Сьогодні, 14:11
 0
Волинський рибпатруль виявив за місяць майже пів сотні випадків браконьєрства
Сьогодні, 13:51
 0
За останній тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 6 тисяч волинян
Сьогодні, 13:30
 0
На луцькому «Моторі» працівнику відрізало ногу
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку чоловік з марихуаною під час перевірки чинив злісну непокору патрульним
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8