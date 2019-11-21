У Польщі на будівництві складів загинув українець





Як повідомляє



Зазначається, що чоловік працював там на будівництві складів. Під час виконання робіт впав з великої висоти. На місце викликали медичний гелікоптер з Кракова, однак це не допомогло врятувати життя потерпілого. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Чоловік помер, попри 40-хвилинні спроби медиків реанімувати його.



Поліція і прокуратура розслідують причини, які призвели до загибелі громадянина України. Державна інспекція праці перевірить в яких умовах виконувалася робота.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі під час роботи на будівництві загинув 59-річний громадянин України.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на radiobielsko.pl, трагедія сталася в місцевості Чеховіце-Дзедзіце (Сілезьке воєводство) у суботу, 14 листопада.Зазначається, що чоловік працював там на будівництві складів. Під час виконання робіт впав з великої висоти. На місце викликали медичний гелікоптер з Кракова, однак це не допомогло врятувати життя потерпілого. Отримані травми виявилися несумісними з життям. Чоловік помер, попри 40-хвилинні спроби медиків реанімувати його.Поліція і прокуратура розслідують причини, які призвели до загибелі громадянина України. Державна інспекція праці перевірить в яких умовах виконувалася робота.

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