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На Волині «швидка», яка їхала на виклик до хворої жінки, застрягла у полі

На Волині «швидка», яка їхала на виклик до хворої жінки, застрягла у полі
На Волині вночі рятувальники допомогли витягнути "швидку", що застряла у полі.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Зазначають, 16 листопада о 00:20 до Служби порятунку звернулися працівники швидкої допомоги, які їхали до 84-річної жінки з болями в серці та, на жаль, застрягли у полі поблизу села Сенкевичівка Горохівського району і потребували допомоги.

Вже о 01:15 бійці місцевої пожежної охорони села Сенкевичівка за допомогою буксировочного тросу витягнули "швидку", що поспішала до хворої.

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Теги: Волинь, рятувальники, швидка допомога
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