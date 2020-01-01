На Волині «швидка», яка їхала на виклик до хворої жінки, застрягла у полі





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Зазначають, 16 листопада о 00:20 до Служби порятунку звернулися працівники швидкої допомоги, які їхали до 84-річної жінки з болями в серці та, на жаль, застрягли у полі поблизу села Сенкевичівка Горохівського району і потребували допомоги.



Вже о 01:15 бійці місцевої пожежної охорони села Сенкевичівка за допомогою буксировочного тросу витягнули "швидку", що поспішала до хворої.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині вночі рятувальники допомогли витягнути "швидку", що застряла у полі.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Зазначають, 16 листопада о 00:20 до Служби порятунку звернулися працівники швидкої допомоги, які їхали до 84-річної жінки з болями в серці та, на жаль, застрягли у полі поблизу села Сенкевичівка Горохівського району і потребували допомоги.Вже о 01:15 бійці місцевої пожежної охорони села Сенкевичівка за допомогою буксировочного тросу витягнули "швидку", що поспішала до хворої.

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