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Попри карантин вихідного дня у центрі Луцька працював ресторан

Попри карантин вихідного дня у центрі Луцька працював ресторан
На Волині за вихідні склали понад 40 адмінпротоколів за порушення карантинних обмежень.

Оскільки 11 листопада в Україні запровадили локдаун вихідного дня, то поліція у вихідні забезпечувала дотримання обмежувальних вимог, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Загалом, за вихідні самі громадяни понад 30 разів повідомляли про ті чи інші порушення правил карантину: більшість з них знайшли підтвердження. Також мобільні групи поліції разом з працівниками Держпродспоживслужби самостійно виявили низку порушень.

Незважаючи на заборону працювати у вихідні розважальним закладам, ресторанам, кафе, спортзалам та непродуктовим магазинам, дехто з громадян вирішив обійти встановлені норми.

Наприклад, вчора у Камінь-Каширському дільничний офіцер поліції зафіксував роботу одного з продовольчих магазинів міста, декілька схожих порушень задокументували у селищі Ратно та районі.

А в Луцьку небайдужі громадяни повідомили на 102, що один із закладів харчування в центрі працює. Виїхавши на місце, поліцейські виявили, що у ресторані перебувають люди і він функціонує у звичному режимі.

В цей же день в одному із закладів Рожищенського району, незважаючи на карантинні заборони, відбувалося весілля, де були присутні понад 20 осіб.

На всіх порушників склали адміністративні протоколи.




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Теги: карантин, Луцьк, ресторан
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