Попри карантин вихідного дня у центрі Луцька працював ресторан
Сьогодні, 12:18
На Волині за вихідні склали понад 40 адмінпротоколів за порушення карантинних обмежень.
Оскільки 11 листопада в Україні запровадили локдаун вихідного дня, то поліція у вихідні забезпечувала дотримання обмежувальних вимог, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Загалом, за вихідні самі громадяни понад 30 разів повідомляли про ті чи інші порушення правил карантину: більшість з них знайшли підтвердження. Також мобільні групи поліції разом з працівниками Держпродспоживслужби самостійно виявили низку порушень.
Незважаючи на заборону працювати у вихідні розважальним закладам, ресторанам, кафе, спортзалам та непродуктовим магазинам, дехто з громадян вирішив обійти встановлені норми.
Наприклад, вчора у Камінь-Каширському дільничний офіцер поліції зафіксував роботу одного з продовольчих магазинів міста, декілька схожих порушень задокументували у селищі Ратно та районі.
А в Луцьку небайдужі громадяни повідомили на 102, що один із закладів харчування в центрі працює. Виїхавши на місце, поліцейські виявили, що у ресторані перебувають люди і він функціонує у звичному режимі.
В цей же день в одному із закладів Рожищенського району, незважаючи на карантинні заборони, відбувалося весілля, де були присутні понад 20 осіб.
На всіх порушників склали адміністративні протоколи.
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Оскільки 11 листопада в Україні запровадили локдаун вихідного дня, то поліція у вихідні забезпечувала дотримання обмежувальних вимог, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Загалом, за вихідні самі громадяни понад 30 разів повідомляли про ті чи інші порушення правил карантину: більшість з них знайшли підтвердження. Також мобільні групи поліції разом з працівниками Держпродспоживслужби самостійно виявили низку порушень.
Незважаючи на заборону працювати у вихідні розважальним закладам, ресторанам, кафе, спортзалам та непродуктовим магазинам, дехто з громадян вирішив обійти встановлені норми.
Наприклад, вчора у Камінь-Каширському дільничний офіцер поліції зафіксував роботу одного з продовольчих магазинів міста, декілька схожих порушень задокументували у селищі Ратно та районі.
А в Луцьку небайдужі громадяни повідомили на 102, що один із закладів харчування в центрі працює. Виїхавши на місце, поліцейські виявили, що у ресторані перебувають люди і він функціонує у звичному режимі.
В цей же день в одному із закладів Рожищенського району, незважаючи на карантинні заборони, відбувалося весілля, де були присутні понад 20 осіб.
На всіх порушників склали адміністративні протоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Попри карантин вихідного дня у центрі Луцька працював ресторан
Сьогодні, 12:18