Попри карантин вихідного дня у центрі Луцька працював ресторан

На Волині за вихідні склали понад 40 адмінпротоколів за порушення карантинних обмежень.Оскільки 11 листопада в Україні запровадили локдаун вихідного дня, то поліція у вихідні забезпечувала дотримання обмежувальних вимог, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Загалом, за вихідні самі громадяни понад 30 разів повідомляли про ті чи інші порушення правил карантину: більшість з них знайшли підтвердження. Також мобільні групи поліції разом з працівниками Держпродспоживслужби самостійно виявили низку порушень.Незважаючи на заборону працювати у вихідні розважальним закладам, ресторанам, кафе, спортзалам та непродуктовим магазинам, дехто з громадян вирішив обійти встановлені норми.Наприклад, вчора у Камінь-Каширському дільничний офіцер поліції зафіксував роботу одного з продовольчих магазинів міста, декілька схожих порушень задокументували у селищі Ратно та районі.А в Луцьку небайдужі громадяни повідомили на 102, що один із закладів харчування в центрі працює. Виїхавши на місце, поліцейські виявили, що у ресторані перебувають люди і він функціонує у звичному режимі.В цей же день в одному із закладів Рожищенського району, незважаючи на карантинні заборони, відбувалося весілля, де були присутні понад 20 осіб.На всіх порушників склали адміністративні протоколи.