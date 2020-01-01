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Екоінспектори Волині спіймали браконьєра, який вбив червонокнижного птаха

Екоінспектори Волині спіймали браконьєра, який вбив червонокнижного птаха
Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області спільно з поліцейським Забродівської ОТГ 15 листопада провели рейд щодо дотримання природоохоронного законодавства в Ратнівському районному УТМР.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Поблизу села Вужиськ в авто Ford Transit виявили мертвого птаха.

Встановили, що вбитий птах – тетерук. Зауважимо, він занесений до Червоної книги України і полювання на нього заборонене. Згідно з законодавством, розмір відшкодування збитків за незаконне добування тварин, занесених до Червоної книги, становить 3 тисячі гривень.

Крім того, за статтею 248 Кримінального кодексу України за незаконне полювання птахів чи тварин, занесених до Червоної книги України, передбачений штраф від 17 тисяч до 51 тисячі або обмеження волі на строк до трьох років.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення винних осіб і притягнення їх до відповідальності. Наразі проводяться слідчі дії.


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Теги: браконьєрство, екоінспектори, птах, Червона книга
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