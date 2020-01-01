Правильна інвестиція – прибутковий бізнес*





Важливо встановити об'єктивну ціну за оренду квартири. Оптимальна вартість оренди квартири має бути якомога вигіднішою для орендодавця, але й прийнятною для орендаря. В разі заниженої вартості власник житла не отримає весь можливий прибуток, а якщо її перевищити – житло взагалі можуть не зняти або будуть швидко змінюватись мешканці, що теж не цікаво для бізнесу через паузи та косметичні ремонти.



Критерії, які впливають на вартість оренди



- Розташування будинку. Тут йдеться про район міста. Вартість оренди квартири в центрі на 30-50% вища, ніж такої ж нерухомості на околиці.



- Ціновий діапазон в елітних будинках та на території зі звичайною забудовою також значно відрізняється. На вартість оренди впливає репутація забудовника, безпека місця, де розташована квартира.



- Кількість кімнат. Орендна плата за квартиру-студію або однокімнатне помешкання в порівнянні з двокімнатним житлом в такому ж стані і в тому ж будинку може відрізнятися на 20-30%.



- Стан будинку. На ціну впливає технологія, за якою зводили будинок. Утеплене житло можна здати за вигіднішою ціною, ніж звичайне. Орендарі рахують свої комунальні витрати.



- Стан квартири. Свіжий капітальний ремонт – це можливість збільшити вартість оренди на 20-50%. Житло з дизайнерським інтер'єром, преміальним оздобленням, якісною технікою можна здавати за ціною практично у два рази вищою середньостатистичного показника.



- Інфраструктура та благоустрій. Наявність поблизу продуктових супермаркетів, торгових, розважальних центрів, шкіл, садочків, транспортних розв'язок підвищує ліквідність нерухомості. Також враховують внутрішню інфраструктуру будинку: дитячі майданчики; комерційні та соціальні об'єкти безпосередньо в житловому комплексі; паркінки; ліфти; закрита територія; охорона, велопарковки, комори тощо.



- Комунальні платежі. Спочатку варто врахувати, які комунальні платежі орендар буде сплачувати окремо, а які увійдуть до вартості оренди.



Чому інвестувати в житловий комплекс «Яровиця» надійно та вигідно?



- «Яровиця» розташована в центрі міста. Пропозицій новобудов у центрі міста не багато та з часом все меншатиме.



- Будинки «Яровиці» енергоощадні, за висновками експертів – це вже 30% економії при оплаті послуг, збудовані за високими стандартами з використанням якісних матеріалів та новітніх технологій.



- У «Яровиці» – позитивний імідж, уже сформована внутрішня інфраструктура: кращі ресторани та кафе, модні бутіки, дитячі центри для розвитку, салони краси, різноманітні сервіси. Також поряд –розвинена зовнішня інфраструктура: торгово-розважальний центр, великий спортивний комплекс, продуктові супермаркети тощо. Тут – панорамні вигляди з квартир на річку Стир та на центр міста.



- Сучасний благоустрій зі спортивним та дитячим простором, відпочинкові зони та наявність підземного паркінгу.



З досвіду власників квартир відомо, що здати квартиру в житловому комплексі «Яровиця» – легко, існує великий попит на сучасне житло в центрі. Здають квартиру в «Яровиці» на 20-30% дорожче від середньостатистичного показника здачі квартир у новобудовах міста.



Аби дізнатися детальніше щодо придбання нерухомості у «Яровиці», варто зателефонувати за номером: 050 402 05 05,







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ідея для бізнесу, яка передбачає здачу квартири в оренду, – не нова, але вона має свої тонкощі. Щоб більше заробляти, потрібно придбати ліквідну нерухомість.Важливо встановити об'єктивну ціну за оренду квартири. Оптимальна вартість оренди квартири має бути якомога вигіднішою для орендодавця, але й прийнятною для орендаря. В разі заниженої вартості власник житла не отримає весь можливий прибуток, а якщо її перевищити – житло взагалі можуть не зняти або будуть швидко змінюватись мешканці, що теж не цікаво для бізнесу через паузи та косметичні ремонти.- Розташування будинку. Тут йдеться про район міста. Вартість оренди квартири в центрі на 30-50% вища, ніж такої ж нерухомості на околиці.- Ціновий діапазон в елітних будинках та на території зі звичайною забудовою також значно відрізняється. На вартість оренди впливає репутація забудовника, безпека місця, де розташована квартира.- Кількість кімнат. Орендна плата за квартиру-студію або однокімнатне помешкання в порівнянні з двокімнатним житлом в такому ж стані і в тому ж будинку може відрізнятися на 20-30%.- Стан будинку. На ціну впливає технологія, за якою зводили будинок. Утеплене житло можна здати за вигіднішою ціною, ніж звичайне. Орендарі рахують свої комунальні витрати.- Стан квартири. Свіжий капітальний ремонт – це можливість збільшити вартість оренди на 20-50%. Житло з дизайнерським інтер'єром, преміальним оздобленням, якісною технікою можна здавати за ціною практично у два рази вищою середньостатистичного показника.- Інфраструктура та благоустрій. Наявність поблизу продуктових супермаркетів, торгових, розважальних центрів, шкіл, садочків, транспортних розв'язок підвищує ліквідність нерухомості. Також враховують внутрішню інфраструктуру будинку: дитячі майданчики; комерційні та соціальні об'єкти безпосередньо в житловому комплексі; паркінки; ліфти; закрита територія; охорона, велопарковки, комори тощо.- Комунальні платежі. Спочатку варто врахувати, які комунальні платежі орендар буде сплачувати окремо, а які увійдуть до вартості оренди.- «Яровиця» розташована в центрі міста. Пропозицій новобудов у центрі міста не багато та з часом все меншатиме.- Будинки «Яровиці» енергоощадні, за висновками експертів – це вже 30% економії при оплаті послуг, збудовані за високими стандартами з використанням якісних матеріалів та новітніх технологій.- У «Яровиці» – позитивний імідж, уже сформована внутрішня інфраструктура: кращі ресторани та кафе, модні бутіки, дитячі центри для розвитку, салони краси, різноманітні сервіси. Також поряд –розвинена зовнішня інфраструктура: торгово-розважальний центр, великий спортивний комплекс, продуктові супермаркети тощо. Тут – панорамні вигляди з квартир на річку Стир та на центр міста.- Сучасний благоустрій зі спортивним та дитячим простором, відпочинкові зони та наявність підземного паркінгу.З досвіду власників квартир відомо, що здати квартиру в житловому комплексі «Яровиця» – легко, існує великий попит на сучасне житло в центрі. Здають квартиру в «Яровиці» на 20-30% дорожче від середньостатистичного показника здачі квартир у новобудовах міста.Аби дізнатися детальніше щодо придбання нерухомості у «Яровиці», варто зателефонувати за номером: 050 402 05 05, yarovytsya.com.ua

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