У Луцьку чоловік з марихуаною під час перевірки чинив злісну непокору патрульним
Сьогодні, 12:47
Луцькі патрульні виявили двох осіб із речовинами, схожими на наркотичні.
Учора, 15 листопада, патрулюючи в Луцьку, на службовий планшет надійшло повідомлення, що в приміщенні на вулиці Електроапаратна знаходяться невідомі особи, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні, які прибули за вказаною адресою, поспілкувалися із 25-річною заявницею, яка поводилася неприродньо та не змогла пояснити суть свого звернення.
В кімнаті, де проживає особа, інспектори помітили порошкову речовину білого кольору та три пакети речовини рослинного походження зеленого кольору, схожу на наркотики.
Цього ж дня, патрулюючи на вулиці Станіславського, інспектори помітили чоловіка, в якого під час поверхневої перевірки, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", виявили два згортки з подробленою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичний засіб - марихуану.
Під час проведення перевірки 35-річна особа чинила злісну непокору працівникам поліції та намагалася викинути вищевказану речовину. Патрульні затримали чоловіка.
У двох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Головне фото - ілюстративне.
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Учора, 15 листопада, патрулюючи в Луцьку, на службовий планшет надійшло повідомлення, що в приміщенні на вулиці Електроапаратна знаходяться невідомі особи, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.
Патрульні, які прибули за вказаною адресою, поспілкувалися із 25-річною заявницею, яка поводилася неприродньо та не змогла пояснити суть свого звернення.
В кімнаті, де проживає особа, інспектори помітили порошкову речовину білого кольору та три пакети речовини рослинного походження зеленого кольору, схожу на наркотики.
Цього ж дня, патрулюючи на вулиці Станіславського, інспектори помітили чоловіка, в якого під час поверхневої перевірки, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", виявили два згортки з подробленою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичний засіб - марихуану.
Під час проведення перевірки 35-річна особа чинила злісну непокору працівникам поліції та намагалася викинути вищевказану речовину. Патрульні затримали чоловіка.
У двох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.
Головне фото - ілюстративне.
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