У Луцьку чоловік з марихуаною під час перевірки чинив злісну непокору патрульним

Луцькі патрульні виявили двох осіб із речовинами, схожими на наркотичні.Учора, 15 листопада, патрулюючи в Луцьку, на службовий планшет надійшло повідомлення, що в приміщенні на вулиці Електроапаратна знаходяться невідомі особи, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні, які прибули за вказаною адресою, поспілкувалися із 25-річною заявницею, яка поводилася неприродньо та не змогла пояснити суть свого звернення.В кімнаті, де проживає особа, інспектори помітили порошкову речовину білого кольору та три пакети речовини рослинного походження зеленого кольору, схожу на наркотики.Цього ж дня, патрулюючи на вулиці Станіславського, інспектори помітили чоловіка, в якого під час поверхневої перевірки, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", виявили два згортки з подробленою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичний засіб - марихуану.Під час проведення перевірки 35-річна особа чинила злісну непокору працівникам поліції та намагалася викинути вищевказану речовину. Патрульні затримали чоловіка.У двох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.