За останній тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 6 тисяч волинян





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Захворюваність в нинішньому епідсезоні вища від показника за аналогічний період минулого року на 27 % і перевищує епідемічний поріг в загальному на 2%. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському районі (на 20%), Локачинському районі (на 15%) та Луцькому районі (на 38%).



Перевищення епідемічного порогу захворюваності ще не означає початок епідемії грипу. Найчастіше - це типовий для цієї пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.



Інтенсивний показник захворюваності становить 584 на 100 тисяч населення і вищий від середнього по Україні на 35%.



З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло близько 36 тисяч мешканців області, що на 6,2 тис. більше ніж попереднього епідемічного сезону.



Незважаючи на дотриманння усіх карантинних заходів, лише щеплення є найдієвішим засобом профілактики грипу і його ускладнень. З початку епідемічного сезону в області вакцинували 786 осіб, із них 317 – це особи із групи ризику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За даними рутинного епідеміологічного нагляду за гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) протягом останнього тижня в Волинській області захворіло понад 6 тис. волинян, із них 35% — діти віком до 17 років (2,1 тис.). Близько одного відсотка від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 83% – це дорослі особи. Летальних випадків за цей час не виявили.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Захворюваність в нинішньому епідсезоні вища від показника за аналогічний період минулого року на 27 % і перевищує епідемічний поріг в загальному на 2%. Локальні перевищення зареєстрували у Володимир-Волинському районі (на 20%), Локачинському районі (на 15%) та Луцькому районі (на 38%).Перевищення епідемічного порогу захворюваності ще не означає початок епідемії грипу. Найчастіше - це типовий для цієї пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності.Інтенсивний показник захворюваності становить 584 на 100 тисяч населення і вищий від середнього по Україні на 35%.З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями вже перехворіло близько 36 тисяч мешканців області, що на 6,2 тис. більше ніж попереднього епідемічного сезону.Незважаючи на дотриманння усіх карантинних заходів, лише щеплення є найдієвішим засобом профілактики грипу і його ускладнень. З початку епідемічного сезону в області вакцинували 786 осіб, із них 317 – це особи із групи ризику.

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