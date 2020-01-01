Волинський рибпатруль виявив за місяць майже пів сотні випадків браконьєрства

У період з 1 до 31 жовтня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 30 рейдів та викрили 47 порушень, з яких 15 – грубі.Також склали 28 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства). Крім цього, оформили 4 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, інформує пресслужба Волинського рибпатруля.«За даний період на порушників накладено 18 478 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 2 873 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 13,5 кг водних біоресурсів, 4 кг риби повернено у водне середовище. Також вилучено 12 од. заборонених знарядь лову та ще 18 – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляКрім цього, 15 адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.Для прикладу, 20 жовтня рибоохоронці спільно з небайдужою громадськістю викрили грубе порушення правил рибальства на водоймі, що поблизу 5-го мікрорайону у м. Нововолинськ. Близько 22 години виявили порушника, який ловив рибу знаряддям лову, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів. У сітці знаходилася така риба: плоскирка – 22 та раки – 2. Завдав збитків на суму 799 грн.22 жовтня в ході рибоохоронного рейду на Мар’янівському водосховищі поблизу с. Цегів Горохівського району викрили аналогічне порушення. Так, близько опівночі громадянин ловив рибу знаряддям, виготовленим із сіткоснастевих матеріалів. Таким способом він встиг виловити 37 карасів сріблястого. Збитки, завдані рибному господарству, склали 629 грн.На вказаних осіб склали протоколи про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до судів для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Заборонені знаряддя вилучено.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:Про порушення правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.