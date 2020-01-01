На Волині господарі переорювали город і знайшли 25 авіабомб

У вихідні на Волині сапери знищили 25 авіабомб часів минулої війни, які знайшли селяни під час сільськогосподарських робіт.Так, напередодні поблизу села Гуща Любомльського району люди, які переорювали город на зиму, виявили підозрілі заіржавілі предмети, схожі на боєприпаси. Вони ж зателефонували до служби порятунку «101», - інформує УДСНС України у Волинській області.Працівники групи піротехнічних робіт виїхали на місце знахідки та ідентифікували боєприпаси як 25 авіаційних бомб вагою 1 кілограм кожна.Усі вибухонебезпечні предмети часів Другої Світової війни вилучили та знищили у встановленому порядку.