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Озброєний злодій погрожував підірвати магазин на Львівщині. ФОТО

Озброєний злодій погрожував підірвати магазин на Львівщині. ФОТО
15 листопада близько 16.20 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканки Городоцького району про те, що в одному з продуктових магазинів у селі Суховоля, де вона працює продавчинею, невідомий чоловік погрожує підірвати гранати.

Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.

На місце події негайно виїхали екіпаж сектору реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, дільничні офіцери поліції Городоцього відділення поліції, а також кінолог, оперативники карного розшуку, вибухо-техніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Опитавши потерпілу, 37-річну місцеву мешканку, та очевидців, правоохоронці встановили, що чоловік, який зайшов у магазин, тримав у руках предмет, схожий на гранату, та вимагав у продавчині безоплатно віддати йому товари, а у разі відмови - погрожував підірвати приміщення. Жінці вдалося втекти та зателефонувати на оперативну лінію 102. Тим часом зловмисник заволодів її сумочкою з грошима і особистими речами та втік з місця події.

Проведеними заходами співробітники сектору кримінальної поліції територіального підрозділу поліції оперативно встановили місцеперебування та затримали втікача, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, неподалік сусіднього села, де він переховувався у лісосмузі. У нього вилучили два предмета, схожі на гранати РГД-5, та інші речові докази.

Особу зловмисника встановили – ним виявився раніше судимий 42-річний мешканець Городоцького району. Боєприпаси правоохоронці скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі Городоцького відділення поліції, за процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Озброєний злодій погрожував підірвати магазин на Львівщині. ФОТО


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Теги: Львівщина, пограбування, граната
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