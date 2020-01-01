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На Волині триває конкурс для школярів із протидії булінгу: учасники «туситимуть» із Alyona Alyona та відомим блогером

На Волині триває конкурс для школярів із протидії булінгу: учасники «туситимуть» із Alyona Alyona та відомим блогером
На Волині триває конкурс соціальних відеороликів «Школа – територія вільна від булінгу».

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила керівниця проекту Дарина Сасюк.

На Волині вирішили креативно підійти до вирішення питання боротьби із булінгом та проявами насильства у школах і запустили конкурс на кращий соціальний відеоролик.

Учасники та переможці конкурсу отримають круті призи від організаторів: креативні футболки, екоторбинки-шопери, стікерпаки та спеціальні призи від партнерів та гостей.

Ба більше, усі учасники згодом зможуть долучитися до тематичної онлайн-вечірки із блогером Ромою Творожком (161 тисяча підписників у Інстаграмі) та реп-співачко Alyona Alyona. Вечірка відбудеться 15 грудня. Саме там і оголошуватимуть переможців. Також організатори зізнаються, що на вечірку зможуть «прийти» не лише учасники, але й гості, яких турбує тема булінгу серед дітей, вони також матимуть можливість долучитися до розіграшу подарунків.

Аби взяти участь у конкурсі, потрібно зніти коротенький відеоролик (до 2 хвилин) на тему протидії булінгу, зареєструватися, опублікувати відео на своїх аккаунтах в Інстаграмі, оскільки у першому етапі відео оцінюватимуть саме там, далі ж роботи оцінюватимуть журі.

Конкурс проводить громадська організація «Ми вільні» за партнерства управління патрульної поліції Волинської області та за сприянням і фінансової підтримки Волинської ОДА.

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Детальну інформацію щодо участі у конкурсі можна знайти на офіційній сторінці ГО «Ми вільні» у фейсбуці, та на офіційній сторінці конкурсу у інстаграм @ne_bull. Відеоролики прийматимуть до 30 листопада включно.






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Теги: Волинь, конкурс, булінг, школа, Альона Альона, Рома Творожок
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