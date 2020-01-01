Михайло Токарчук залишиться працювати гінекологом у луцькому пологовому
Сьогодні, 15:23
Колишній директор Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук залишиться працювати у закладі акушером-гінекологом.
Про це він розповів «Першому».
Нагадаємо, директор пологового будинку Михайло Токарчук написав заяву про звільнення. Він очолював заклад з 2007 року. Після того, як посадовець не погодився з перепрофілюванням корпусу пологового будинку на коронавірусний шпиталь, виконуючим обов’язки директора призначили Сергія Сябрука.
Михайло Токарчук відмовився коментувати причину звільнення, але запевнив, що залишається працювати лікарем у пологовому будинку.
Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін запевнив, що не знає причини звільнення.
«Причина не обговорювалась. Просто він вже 14 років працював керівником, а зараз ця робота – велика напруга. В розмові виявив бажання працювати, як лікар. Хоча й раніше він управлінську роботу поєднував з лікарською», - сказав головний медик Луцька.
Коли пологовий будинок отримає нового постійного керівника, наразі невідомо.
«Усі керівники у нас призначаються через конкурс, а на час карантину конкурси призупинені», - каже Володимир Лотвін.
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Про це він розповів «Першому».
Нагадаємо, директор пологового будинку Михайло Токарчук написав заяву про звільнення. Він очолював заклад з 2007 року. Після того, як посадовець не погодився з перепрофілюванням корпусу пологового будинку на коронавірусний шпиталь, виконуючим обов’язки директора призначили Сергія Сябрука.
Михайло Токарчук відмовився коментувати причину звільнення, але запевнив, що залишається працювати лікарем у пологовому будинку.
Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін запевнив, що не знає причини звільнення.
«Причина не обговорювалась. Просто він вже 14 років працював керівником, а зараз ця робота – велика напруга. В розмові виявив бажання працювати, як лікар. Хоча й раніше він управлінську роботу поєднував з лікарською», - сказав головний медик Луцька.
Коли пологовий будинок отримає нового постійного керівника, наразі невідомо.
«Усі керівники у нас призначаються через конкурс, а на час карантину конкурси призупинені», - каже Володимир Лотвін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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