Михайло Токарчук залишиться працювати гінекологом у луцькому пологовому

Михайло Токарчук залишиться працювати у закладі акушером-гінекологом.



Про це він розповів



Нагадаємо, директор пологового будинку Михайло Токарчук Сергія Сябрука.



Михайло Токарчук відмовився коментувати причину звільнення, але запевнив, що залишається працювати лікарем у пологовому будинку.



Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін запевнив, що не знає причини звільнення.



«Причина не обговорювалась. Просто він вже 14 років працював керівником, а зараз ця робота – велика напруга. В розмові виявив бажання працювати, як лікар. Хоча й раніше він управлінську роботу поєднував з лікарською», - сказав головний медик Луцька.



Коли пологовий будинок отримає нового постійного керівника, наразі невідомо.



«Усі керівники у нас призначаються через конкурс, а на час карантину конкурси призупинені», - каже Володимир Лотвін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній директор Луцького клінічного пологового будинкузалишиться працювати у закладі акушером-гінекологом.Про це він розповів «Першому» Нагадаємо, директор пологового будинку Михайло Токарчук написав заяву про звільнення . Він очолював заклад з 2007 року. Після того, як посадовець не погодився з перепрофілюванням корпусу пологового будинку на коронавірусний шпиталь, виконуючим обов’язки директора призначилиМихайло Токарчук відмовився коментувати причину звільнення, але запевнив, що залишається працювати лікарем у пологовому будинку.Начальник міського управління охорони здоров’язапевнив, що не знає причини звільнення.«Причина не обговорювалась. Просто він вже 14 років працював керівником, а зараз ця робота – велика напруга. В розмові виявив бажання працювати, як лікар. Хоча й раніше він управлінську роботу поєднував з лікарською», - сказав головний медик Луцька.Коли пологовий будинок отримає нового постійного керівника, наразі невідомо.«Усі керівники у нас призначаються через конкурс, а на час карантину конкурси призупинені», - каже Володимир Лотвін.

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