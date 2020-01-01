вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Михайло Токарчук залишиться працювати гінекологом у луцькому пологовому

Михайло Токарчук залишиться працювати гінекологом у луцькому пологовому
Колишній директор Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук залишиться працювати у закладі акушером-гінекологом.

Про це він розповів «Першому».

Нагадаємо, директор пологового будинку Михайло Токарчук написав заяву про звільнення. Він очолював заклад з 2007 року. Після того, як посадовець не погодився з перепрофілюванням корпусу пологового будинку на коронавірусний шпиталь, виконуючим обов’язки директора призначили Сергія Сябрука.

Михайло Токарчук відмовився коментувати причину звільнення, але запевнив, що залишається працювати лікарем у пологовому будинку.

Начальник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін запевнив, що не знає причини звільнення.

«Причина не обговорювалась. Просто він вже 14 років працював керівником, а зараз ця робота – велика напруга. В розмові виявив бажання працювати, як лікар. Хоча й раніше він управлінську роботу поєднував з лікарською», - сказав головний медик Луцька.

Коли пологовий будинок отримає нового постійного керівника, наразі невідомо.

«Усі керівники у нас призначаються через конкурс, а на час карантину конкурси призупинені», - каже Володимир Лотвін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михайло Токарчук, Луцьк, пологовий, лікар, звільнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Рівному під час руху загорівся ВMW. ФОТО
Сьогодні, 15:52
На Волині п'яниця-пенсіонер, який обікрав колишню дружину, втрапив за ґрати
Сьогодні, 15:26
Михайло Токарчук залишиться працювати гінекологом у луцькому пологовому
Сьогодні, 15:23
На Волині господарі переорювали город і знайшли 25 авіабомб
Сьогодні, 15:07
Озброєний злодій погрожував підірвати магазин на Львівщині. ФОТО
Сьогодні, 14:52
Схожі новини
Михайло Токарчук, який очолював луцький пологовий, звільнився Михайло Токарчук, який очолював луцький пологовий, звільнився
Сьогодні, 09:02
Колектив луцького пологового – категорично проти облаштування інфекційного госпіталю на базі закладу Колектив луцького пологового – категорично проти облаштування інфекційного госпіталю на базі закладу
12 жовтень, 13:12
Відоме ім'я луцького лікаря-гінеколога, який шукав клієнтів повіям з Рівненської Відоме ім'я луцького лікаря-гінеколога, який шукав клієнтів повіям з Рівненської
29 вересень, 15:19
«Коронавірусний» шпиталь на базі луцького пологового поки не запрацював «Коронавірусний» шпиталь на базі луцького пологового поки не запрацював
05 листопад, 14:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який скоїв смертельну аварію у Заборолі, сяде в тюрму
Сьогодні, 16:01
 0
У Рівному під час руху загорівся ВMW. ФОТО
Сьогодні, 15:52
 0
На Волині п'яниця-пенсіонер, який обікрав колишню дружину, втрапив за ґрати
Сьогодні, 15:26
 0
Михайло Токарчук залишиться працювати гінекологом у луцькому пологовому
Сьогодні, 15:23
 0
На Волині господарі переорювали город і знайшли 25 авіабомб
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8