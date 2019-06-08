Волинянин, який скоїв смертельну аварію у Заборолі, сяде в тюрму





Нагадаємо, що вдень 3 червня 2020 року нетверезий чоловік, рухаючись із перевищенням швидкості автодорогою



Суд визнав водія винним у вчиненні цього кримінального правопорушення і призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд призначив 54-річному жителю села Воютин Луцького району, який скоїв смертельну аварію, покарання у виді реального позбавлення волі.Нагадаємо, що вдень 3 червня 2020 року нетверезий чоловік, рухаючись із перевищенням швидкості автодорогою в селі Забороль Луцького району вантажівкою КамАЗ зіткнувся із автомобілем Audi SQ7 , пасажир якого в результаті ДТП загинув.Суд визнав водія винним у вчиненні цього кримінального правопорушення і призначив йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.

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