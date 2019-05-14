Чоловікові пришили стопу: подробиці нещасного випадку на луцькому «Моторі»





Про інцидент розповіли на офіційному сайті державного підприємства "Луцький ремонтний завод "Мотор".



Інформують, що 10 листопада 2020 року о 16:09 хвилин у цеху №4 трапився нещасний випадок з токарем 5-го розряду Олегом Володимировичем Конопленком.



"При роботі на верстаті з оброблення деталі з легованої сталі за допомогою різця утворилась петля зі стружки, яка внаслідок великої довжини потрапила на гратчастий настил. В якийсь момент петля стала зменшуватись і в ній опинилася ліва нога потерпілого, внаслідок чого гострою та довгою стружкою було здійснено травматичне субтотальне відчленування лівої стопи потерпілого", – йдеться у повідомлені.



Зазначають, що потерпілому своєчасно надали першу медичну допомогу та доправили його до Луцької міської клінічної лікарні, де лікар Трач Роман провів важку операцію і пришив стопу.



"Колектив цеху №4 та працівники інших підрозділів матеріально підтримують свого колегу. Станом на сьогодні стан Конопленка Олега Володимировича задовільний, є надія на благополучне одужання, проте лікування буде тривалим", - зауважують на підприємстві.



Зазначають, що на підприємстві розпочала роботу комісія Держпраці з спеціального розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, яка до 3 грудня проведе розслідування і надасть висновки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі подробиці нещасного випадку, який трапився з працівником луцького «Мотору». Про інцидент розповіли на офіційному сайті державного підприємства "Луцький ремонтний завод "Мотор".Інформують, що 10 листопада 2020 року о 16:09 хвилин у цеху №4 трапився нещасний випадок з токарем 5-го розряду"При роботі на верстаті з оброблення деталі з легованої сталі за допомогою різця утворилась петля зі стружки, яка внаслідок великої довжини потрапила на гратчастий настил. В якийсь момент петля стала зменшуватись і в ній опинилася ліва нога потерпілого, внаслідок чого гострою та довгою стружкою було здійснено травматичне субтотальне відчленування лівої стопи потерпілого", – йдеться у повідомлені.Зазначають, що потерпілому своєчасно надали першу медичну допомогу та доправили його до Луцької міської клінічної лікарні, де лікарпровів важку операцію і пришив стопу."Колектив цеху №4 та працівники інших підрозділів матеріально підтримують свого колегу. Станом на сьогодні стан Конопленка Олега Володимировича задовільний, є надія на благополучне одужання, проте лікування буде тривалим", - зауважують на підприємстві.Зазначають, що на підприємстві розпочала роботу комісія Держпраці з спеціального розслідування нещасного випадку з тяжким наслідком, яка до 3 грудня проведе розслідування і надасть висновки.

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