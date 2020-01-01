Волинські патрульні допомогли водійці замінити шину в автомобілі





Зазначають, що 16 листопада на автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне волинські патрульні на 108 км здійснювали контроль за дотриманням швидкісного режиму, - інфомує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Під час цього до них за допомогою звернулася жінка. Вона пояснила, що у її автомобіля проколота шина.



Тож поліцейські не лишилися осторонь, а допомогли та усунули технічну несправність, замінивши колесо. Кермувальниця подякувала своїм рятівникам та продовжила рух.





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