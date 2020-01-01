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Волинські підприємці підготували звернення до Кабміну. ВІДЕО

Волинські підприємці підготували звернення до Кабміну. ВІДЕО
Представники малого та середнього бізнесу області підготували звернення до Кабінету міністрів України з проханням розробити план роботи закладів ресторанного бізнесу та ринків в умовах карантину.

Звернення передали в облдержадміністрацію, повідомляє "Суспільне Волині".

З плакатами: "Ми проти карантину для ФОПів" та "Влада, повернись лицем до нас!" представники малого та середнього бізнесу Луцька 16 листопада зібралися на акцію протесту.

"Яка різниця між полицями в продуктових магазинах і простором, і касами, і простором в магазинах промтоварів? Я думаю, що карантин вихідного дня це не рівні умови для малого, середнього бізнесу та великого", - розповіла одна з учасниць акції Аліна Гопанчук.

Зі слів заступника начальника Луцького міського відділу поліції Юрія Сидорука: в акції взяло участь майже 50 людей. Нагадаємо, за суботу та неділю, 14 і 15 листопада, поліція Волині склала 41 адмінпротокол на підприємців - порушників "карантину вихідного дня".


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Теги: карантин вихідного дня, уряд, волинські підприємці
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