Волинські підприємці підготували звернення до Кабміну. ВІДЕО





Звернення передали в облдержадміністрацію, повідомляє



З плакатами: "Ми проти карантину для ФОПів" та "Влада, повернись лицем до нас!" представники малого та середнього бізнесу Луцька 16 листопада зібралися на акцію протесту.



"Яка різниця між полицями в продуктових магазинах і простором, і касами, і простором в магазинах промтоварів? Я думаю, що карантин вихідного дня це не рівні умови для малого, середнього бізнесу та великого", - розповіла одна з учасниць акції Аліна Гопанчук.



Зі слів заступника начальника Луцького міського відділу поліції Юрія Сидорука: в акції взяло участь майже 50 людей. Нагадаємо, за суботу та неділю, 14 і 15 листопада, поліція Волині склала 41 адмінпротокол на підприємців - порушників "карантину вихідного дня".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представники малого та середнього бізнесу області підготували звернення до Кабінету міністрів України з проханням розробити план роботи закладів ресторанного бізнесу та ринків в умовах карантину.Звернення передали в облдержадміністрацію, повідомляє "Суспільне Волині". З плакатами: "Ми проти карантину для ФОПів" та "Влада, повернись лицем до нас!" представники малого та середнього бізнесу Луцька 16 листопада зібралися на акцію протесту."Яка різниця між полицями в продуктових магазинах і простором, і касами, і простором в магазинах промтоварів? Я думаю, що карантин вихідного дня це не рівні умови для малого, середнього бізнесу та великого", - розповіла одна з учасниць акції Аліна Гопанчук.Зі слів заступника начальника Луцького міського відділу поліціїв акції взяло участь майже 50 людей. Нагадаємо, за суботу та неділю, 14 і 15 листопада, поліція Волині склала 41 адмінпротокол на підприємців -

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