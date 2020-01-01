Волинські підприємці підготували звернення до Кабміну. ВІДЕО
Сьогодні, 17:30
Представники малого та середнього бізнесу області підготували звернення до Кабінету міністрів України з проханням розробити план роботи закладів ресторанного бізнесу та ринків в умовах карантину.
Звернення передали в облдержадміністрацію, повідомляє "Суспільне Волині".
З плакатами: "Ми проти карантину для ФОПів" та "Влада, повернись лицем до нас!" представники малого та середнього бізнесу Луцька 16 листопада зібралися на акцію протесту.
"Яка різниця між полицями в продуктових магазинах і простором, і касами, і простором в магазинах промтоварів? Я думаю, що карантин вихідного дня це не рівні умови для малого, середнього бізнесу та великого", - розповіла одна з учасниць акції Аліна Гопанчук.
Зі слів заступника начальника Луцького міського відділу поліції Юрія Сидорука: в акції взяло участь майже 50 людей. Нагадаємо, за суботу та неділю, 14 і 15 листопада, поліція Волині склала 41 адмінпротокол на підприємців - порушників "карантину вихідного дня".
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Звернення передали в облдержадміністрацію, повідомляє "Суспільне Волині".
З плакатами: "Ми проти карантину для ФОПів" та "Влада, повернись лицем до нас!" представники малого та середнього бізнесу Луцька 16 листопада зібралися на акцію протесту.
"Яка різниця між полицями в продуктових магазинах і простором, і касами, і простором в магазинах промтоварів? Я думаю, що карантин вихідного дня це не рівні умови для малого, середнього бізнесу та великого", - розповіла одна з учасниць акції Аліна Гопанчук.
Зі слів заступника начальника Луцького міського відділу поліції Юрія Сидорука: в акції взяло участь майже 50 людей. Нагадаємо, за суботу та неділю, 14 і 15 листопада, поліція Волині склала 41 адмінпротокол на підприємців - порушників "карантину вихідного дня".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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