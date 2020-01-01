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На Волині рятувальники допомогли медикам винести з будинку хворого пенсіонера

На Волині рятувальники допомогли медикам винести з будинку хворого пенсіонера
У Горохові рятувальники допомогли лікарям госпіталізувати хворого з 2-го поверху будинку.

Так, 16 листопада о 15:21 до служби «101» звернулись лікарі карети швидкої допомоги з проханням допомогти госпіталізувати хворого з квартири на 2-у поверсі житлового будинку на вулиці Котляревського, - інформує ДСНС у Волинській області.

За викликом виїхали рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області.

Бійці ДСНС допомогли лікарям помістити на ноші хворого 77-річного чоловіка, та знесли його з 2-го поверху до карети швидкої допомоги. Пенсіонера з діагнозом «інфаркт міокарда» успішно госпіталізували до районної лікарні.

На Волині рятувальники допомогли медикам винести з будинку хворого пенсіонера
На Волині рятувальники допомогли медикам винести з будинку хворого пенсіонера
На Волині рятувальники допомогли медикам винести з будинку хворого пенсіонера

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Теги: хворий, пенсіонер
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