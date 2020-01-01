На Волині рятувальники допомогли медикам винести з будинку хворого пенсіонера





Так, 16 листопада о 15:21 до служби «101» звернулись лікарі карети швидкої допомоги з проханням допомогти госпіталізувати хворого з квартири на 2-у поверсі житлового будинку на вулиці Котляревського, - інформує ДСНС у Волинській області.



За викликом виїхали рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області.



Бійці ДСНС допомогли лікарям помістити на ноші хворого 77-річного чоловіка, та знесли його з 2-го поверху до карети швидкої допомоги. Пенсіонера з діагнозом «інфаркт міокарда» успішно госпіталізували до районної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові рятувальники допомогли лікарям госпіталізувати хворого з 2-го поверху будинку.Так, 16 листопада о 15:21 до служби «101» звернулись лікарі карети швидкої допомоги з проханням допомогти госпіталізувати хворого з квартири на 2-у поверсі житлового будинку на вулиці Котляревського, - інформує ДСНС у Волинській області.За викликом виїхали рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Горохів Управління ДСНС у Волинській області.Бійці ДСНС допомогли лікарям помістити на ноші хворого 77-річного чоловіка, та знесли його з 2-го поверху до карети швидкої допомоги. Пенсіонера з діагнозом «інфаркт міокарда» успішно госпіталізували до районної лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію