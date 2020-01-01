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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Головний медик Луцька пояснив, чому у пологовому досі не запрацював «ковідний» госпіталь

Головний медик Луцька пояснив, чому у пологовому досі не запрацював «ковідний» госпіталь
У тимчасовому «коронавірусному» шпиталі, що на базі Луцького клінічного пологового будинку, досі проводять кисень. Проблеми є з пошуком і обладнанням, і підрядників.

Про це «Першому» розповів начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін.

Нагадаємо, про перепрофілювання одного з корпусів Луцького клінічного пологового будинку на коронавірусний госпіталь стало відомо 10 жовтня. Тоді повідомлялось, що перших пацієнтів прийматимуть вже за кілька днів. Однак станом на 16 листопада шпиталь ще не запрацював.

"Основна робота – це забезпечення киснем. Наразі не можу сказати, коли ці роботи завершаться, бо ситуація з кисневими бочками, забезпеченням кисню в країні дуже гаряча. Всі хочуть зробити, але немає то того, то іншого. Ми робимо, що можемо», - каже Володимир Лотвін.

З його слів, ринок кисню в Україні невеликий. Адже проводити такі роботи можуть лише сертифіковані компанії, а до пандемії попит на них не був високим. Тепер же послуги цих підприємств дуже затребувані.

Наразі у госпіталі є киснева бочка на 3,5 тонни, але потрібно встановити ще одну на 10-20 тонн, аби кисню вистачило усім пацієнтам. Проведено кисневі магістралі на 3 і 4 поверхах – встановлено 74 кисневі точки. Також поки неукладений договір з Національною службою здоров’я про фінансування (переговори тривають).

«Сподіваємось, найближчим часом завершимо роботи. Надіємось, в листопаді шпиталь запрацює», - каже очільник луцької медицини.

Нагадаємо, директорка Луцької міської клінічної лікарні (в чиєму підпорядкуванні перебуває госпіталь) Лариса Духневич минулого тижня повідомляла, що вдалось набрати 100 з потрібних 500 працівників.

Володимир Лотвін каже, що почати роботу можна й з такою кількістю персоналу, а потім добрати решту. На першому поверсі цієї будівлі – 36 ліжок для вагітних та породіль з коронавірусною хворобою. Наразі там 5 жінок. На 2-4 поверхах буде 214 ліжок для хворих на коронавірус, з них 80% повинні бути забезпечені киснем.




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Теги: луцький пологовий, тимчасовий госпіталь, коронавірус
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