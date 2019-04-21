На брищенському полігоні ремонтуватимуть мережу збору та відводу фільтрату
Сьогодні, 21:40
Поточний ремонт мережі збору та відводу фільтрату на міському полігоні твердих побутових відходів у селі Брище коштуватиме до 187,754 тисячі гривень.
Про це повідомляє «Волинь Online».
Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Тендерні пропозиції приймають до 17 листопада, розпочнуть аукціон 18 листопада.
Термін надання послуг – до кінця року. Очікувана вартість становить 187,754 тисячі гривень.
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Про це повідомляє «Волинь Online».
Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.
Тендерні пропозиції приймають до 17 листопада, розпочнуть аукціон 18 листопада.
Термін надання послуг – до кінця року. Очікувана вартість становить 187,754 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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