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На брищенському полігоні ремонтуватимуть мережу збору та відводу фільтрату

На брищенському полігоні ремонтуватимуть мережу збору та відводу фільтрату
Поточний ремонт мережі збору та відводу фільтрату на міському полігоні твердих побутових відходів у селі Брище коштуватиме до 187,754 тисячі гривень.

Про це повідомляє «Волинь Online».

Виконавця ремонту визначать у результаті відкритих торгів. Організовує торги департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

Тендерні пропозиції приймають до 17 листопада, розпочнуть аукціон 18 листопада.

Термін надання послуг – до кінця року. Очікувана вартість становить 187,754 тисячі гривень.


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Теги: Брище, полігон, ремонт, фільтрат
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