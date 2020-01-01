На Волині невідомі на узбіччі викинули ікони. ФОТО





Неприємну знахідку виявили у неділю, 15 листопада. Про це



Вона зауважує, що біля Дмитрівки дуже часто невідомі викидають сміття.



«Сьогодні неділя, погожий день, вирішили з дітьми вийти на прогулянку. Те, що на нашу дорогу з усіх усюд вивозять сміття, це вже ні мене та й напевно нікого не дивує, сьогодні ж знов натрапили на свіжу купку і серед непотребу лежать ікони», – розповідає жінка.



Жінка дивується черствістю людей, які таке допустили.



«Це вже яким треба бути безбожним і бездушним, щоб викинути святиню. Якщо вже вона так заважала, то можна було б спалити (знаю від віруючих людей, що святині спалюють). Дуже шкода що живемо серед отаких от нелюдів, які постійно нарікають на всіх, але себе не бачать!» – йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обабіч дороги, що веде до села Дмитрівка Рожищенського району, виявила купу сміття, серед якого хтось викинув образи.Неприємну знахідку виявили у неділю, 15 листопада. Про це Район.Рожище повідомила місцева мешканка, пані Леся.Вона зауважує, що біля Дмитрівки дуже часто невідомі викидають сміття.«Сьогодні неділя, погожий день, вирішили з дітьми вийти на прогулянку. Те, що на нашу дорогу з усіх усюд вивозять сміття, це вже ні мене та й напевно нікого не дивує, сьогодні ж знов натрапили на свіжу купку і серед непотребу лежать ікони», – розповідає жінка.Жінка дивується черствістю людей, які таке допустили.«Це вже яким треба бути безбожним і бездушним, щоб викинути святиню. Якщо вже вона так заважала, то можна було б спалити (знаю від віруючих людей, що святині спалюють). Дуже шкода що живемо серед отаких от нелюдів, які постійно нарікають на всіх, але себе не бачать!» – йдеться у повідомленні.

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