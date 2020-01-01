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На Волині невідомі на узбіччі викинули ікони. ФОТО

На Волині невідомі на узбіччі викинули ікони. ФОТО
Обабіч дороги, що веде до села Дмитрівка Рожищенського району, виявила купу сміття, серед якого хтось викинув образи.

Неприємну знахідку виявили у неділю, 15 листопада. Про це Район.Рожище повідомила місцева мешканка, пані Леся.

Вона зауважує, що біля Дмитрівки дуже часто невідомі викидають сміття.

«Сьогодні неділя, погожий день, вирішили з дітьми вийти на прогулянку. Те, що на нашу дорогу з усіх усюд вивозять сміття, це вже ні мене та й напевно нікого не дивує, сьогодні ж знов натрапили на свіжу купку і серед непотребу лежать ікони», – розповідає жінка.

Жінка дивується черствістю людей, які таке допустили.

«Це вже яким треба бути безбожним і бездушним, щоб викинути святиню. Якщо вже вона так заважала, то можна було б спалити (знаю від віруючих людей, що святині спалюють). Дуже шкода що живемо серед отаких от нелюдів, які постійно нарікають на всіх, але себе не бачать!» – йдеться у повідомленні.

На Волині невідомі на узбіччі викинули ікони. ФОТО
На Волині невідомі на узбіччі викинули ікони. ФОТО

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Теги: ікони, Дмитрівка, сміття
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