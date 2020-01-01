17 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження 17 листопада святкують луцький бізнесмен(на фото) та журналісткаТакож особисте свято в громадської активісткита відеооператоравітає ювілярів й іменинників цього дня, а також усіх студентів, бажає міцного здоров’я, кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів.Щорічно 17 листопада у всьому світі відзначається Міжнародний день студентів.Цього дня на Волині народилася фотограф і краєзнавець, автор багатьох історико-краєзнавчих праць(17 листопада 1913 року - 1 травня 2011 року). Вона з'явилася на світ у селі Линів Локачинського району в маєтку родини Гродзінських, у шляхетній сім’ї Олени та Олександра Левчанівських. Мати Ірини Левчанівської – Олена Левчанівська – була першою жінкою-сенаторкою від Волині у сенаті Речі Посполитої 1922-1927 років.