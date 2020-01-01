вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

17 листопада на Волині: гортаючи календар

17 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження 17 листопада святкують луцький бізнесмен Роман Хорзов (на фото) та журналістка Вікторія Семенюк-Денисюк.

Також особисте свято в громадської активістки Ніни Пахомюк та відеооператора Юрія Фетисова.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає ювілярів й іменинників цього дня, а також усіх студентів, бажає міцного здоров’я, кохання, творчого натхнення та грандіозних успіхів.

Щорічно 17 листопада у всьому світі відзначається Міжнародний день студентів.

Цього дня на Волині народилася фотограф і краєзнавець, автор багатьох історико-краєзнавчих праць Ірина Левчанівська (17 листопада 1913 року - 1 травня 2011 року). Вона з'явилася на світ у селі Линів Локачинського району в маєтку родини Гродзінських, у шляхетній сім’ї Олени та Олександра Левчанівських. Мати Ірини Левчанівської – Олена Левчанівська – була першою жінкою-сенаторкою від Волині у сенаті Речі Посполитої 1922-1927 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Евакуювали 380 людей: у харківській школі під час ремонту знайшли бойову отруту
Сьогодні, 00:32
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У місті на Волині тестуватимуть систему оповіщення цивільного захисту
16 листопад, 23:22
Степанов дав прогноз, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад
16 листопад, 22:51
На Волині невідомі на узбіччі викинули ікони. ФОТО
16 листопад, 22:24
Схожі новини
16 листопада на Волині: гортаючи календар 16 листопада на Волині: гортаючи календар
16 листопад, 00:00
15 листопада на Волині: гортаючи календар 15 листопада на Волині: гортаючи календар
15 листопад, 00:00
13 листопада на Волині: гортаючи календар 13 листопада на Волині: гортаючи календар
13 листопад, 00:00
11 листопада на Волині: гортаючи календар 11 листопада на Волині: гортаючи календар
11 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Евакуювали 380 людей: у харківській школі під час ремонту знайшли бойову отруту
Сьогодні, 00:32
 0
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У місті на Волині тестуватимуть систему оповіщення цивільного захисту
16 листопад, 23:22
 0
Степанов дав прогноз, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад
16 листопад, 22:51
 0
На Волині невідомі на узбіччі викинули ікони. ФОТО
16 листопад, 22:24
 0
Медіа
відео
1/8