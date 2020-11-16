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У місті на Волині тестуватимуть систему оповіщення цивільного захисту

У місті на Волині тестуватимуть систему оповіщення цивільного захисту
19 листопада на Волині тестуватимуть системи централізованого оповіщення цивільного захисту.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

З 14 до 15 години буде проводитися комплексна перевірка територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту з включенням команд у такому порядку:

- команда №4 (мовна інформація);
- команда № 1 (СЦВ перевірка виклику);
- команда № 3 (автоматизоване включення електросирен);
- команда № 5 (включення через радіотрансляційні вузли).

“Прохання до всіх жителів Нововолинська зберігати спокій та пам’ятати, що всі сигнали, котрі будуть передавати в цей період, є навчальними”, — попереджають мешканців.

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Теги: Нововолинськ, система оповіщення, цивільний захист
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