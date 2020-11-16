У місті на Волині тестуватимуть систему оповіщення цивільного захисту





Про це інформують



З 14 до 15 години буде проводитися комплексна перевірка територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту з включенням команд у такому порядку:



- команда №4 (мовна інформація);

- команда № 1 (СЦВ перевірка виклику);

- команда № 3 (автоматизоване включення електросирен);

- команда № 5 (включення через радіотрансляційні вузли).



“Прохання до всіх жителів Нововолинська зберігати спокій та пам’ятати, що всі сигнали, котрі будуть передавати в цей період, є навчальними”, — попереджають мешканців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 листопада на Волині тестуватимуть системи централізованого оповіщення цивільного захисту.Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.З 14 до 15 години буде проводитися комплексна перевірка територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту з включенням команд у такому порядку:- команда №4 (мовна інформація);- команда № 1 (СЦВ перевірка виклику);- команда № 3 (автоматизоване включення електросирен);- команда № 5 (включення через радіотрансляційні вузли).“Прохання до всіх жителів Нововолинська зберігати спокій та пам’ятати, що всі сигнали, котрі будуть передавати в цей період, є навчальними”, — попереджають мешканців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію