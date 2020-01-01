вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жителям села біля Луцька на пів дня вимкнуть світло

Жителям села біля Луцька на пів дня вимкнуть світло
У селі Рованці Луцького району прогнозують відключення електроенергії на тривалий час.

Про це інформують на сайті Боратинської ОТГ.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах Луцька районна філія ПрАТ «Волиньобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи.

У зв’язку з проведенням цих робіт у селі Рованці тимчасово буде припинене електропостачання:

- 23 листопада з 9:00 до 17:00 – житлові масиви «Надстир’я» (вул. Козацька, Ранкова), «Липневий» (вул. Липнева, Ярослава Мудрого), «Світлий» (Третя Об’їзна), кооператив «Промінь-2015» (пров. Каштановий, Оксамитовий, вул. Енергетична, Хутірська, Жасминова, Спокійна, Новоукраїнська).
- 24 листопада з 10:00 до 17:00 – вул. Лесі Українки, Степова, Лугова, Кленова, Тополева, Нова, Вишнева, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Будівельна, Волинська, Заповідна, Шевченка, Проектна, Набережна, Миру, Івана Франка, Покровська, Романа Шухевича, Соборності, Стуса, Успішна, житлові масиви «Хмільники», «Дружній-34», КТП 664, 687, 756, школа, ФАП.

ПрАТ «Волиньобленерго» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рованці, світло, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителям села біля Луцька на пів дня вимкнуть світло
Сьогодні, 08:15
Укрпошта підписала угоду з ЄБРР і отримає 63 мільйони євро
Сьогодні, 07:30
У селі на Волині зупинку прикрасили рядками вірша. ФОТО
Сьогодні, 06:19
У волинській школі замінять вікна та двері
Сьогодні, 05:28
Китай та ще 14 країн створили найбільшу у світі зону вільної торгівлі
Сьогодні, 04:10
Схожі новини
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 17 листопада У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 17 листопада
16 листопад, 19:00
Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 16 листопада. АДРЕСИ Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 16 листопада. АДРЕСИ
15 листопад, 19:00
Де на Волині будуть відключати світло 13 листопада Де на Волині будуть відключати світло 13 листопада
12 листопад, 19:00
У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 12 листопада У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 12 листопада
11 листопад, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жителям села біля Луцька на пів дня вимкнуть світло
Сьогодні, 08:15
 0
Укрпошта підписала угоду з ЄБРР і отримає 63 мільйони євро
Сьогодні, 07:30
 0
У селі на Волині зупинку прикрасили рядками вірша. ФОТО
Сьогодні, 06:19
 0
У волинській школі замінять вікна та двері
Сьогодні, 05:28
 0
Китай та ще 14 країн створили найбільшу у світі зону вільної торгівлі
Сьогодні, 04:10
 0
Медіа
відео
1/8