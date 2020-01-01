Жителям села біля Луцька на пів дня вимкнуть світло





Про це інформують на сайті



З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах Луцька районна філія ПрАТ «Волиньобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи.



У зв’язку з проведенням цих робіт у селі Рованці тимчасово буде припинене електропостачання:



- 23 листопада з 9:00 до 17:00 – житлові масиви «Надстир’я» (вул. Козацька, Ранкова), «Липневий» (вул. Липнева, Ярослава Мудрого), «Світлий» (Третя Об’їзна), кооператив «Промінь-2015» (пров. Каштановий, Оксамитовий, вул. Енергетична, Хутірська, Жасминова, Спокійна, Новоукраїнська).

- 24 листопада з 10:00 до 17:00 – вул. Лесі Українки, Степова, Лугова, Кленова, Тополева, Нова, Вишнева, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Будівельна, Волинська, Заповідна, Шевченка, Проектна, Набережна, Миру, Івана Франка, Покровська, Романа Шухевича, Соборності, Стуса, Успішна, житлові масиви «Хмільники», «Дружній-34», КТП 664, 687, 756, школа, ФАП.



ПрАТ «Волиньобленерго» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці Луцького району прогнозують відключення електроенергії на тривалий час.Про це інформують на сайті Боратинської ОТГ З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах Луцька районна філія ПрАТ «Волиньобленерго» проводитиме планові ремонтні роботи.У зв’язку з проведенням цих робіт у селі Рованці тимчасово буде припинене електропостачання:– житлові масиви «Надстир’я» (вул. Козацька, Ранкова), «Липневий» (вул. Липнева, Ярослава Мудрого), «Світлий» (Третя Об’їзна), кооператив «Промінь-2015» (пров. Каштановий, Оксамитовий, вул. Енергетична, Хутірська, Жасминова, Спокійна, Новоукраїнська).– вул. Лесі Українки, Степова, Лугова, Кленова, Тополева, Нова, Вишнева, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Будівельна, Волинська, Заповідна, Шевченка, Проектна, Набережна, Миру, Івана Франка, Покровська, Романа Шухевича, Соборності, Стуса, Успішна, житлові масиви «Хмільники», «Дружній-34», КТП 664, 687, 756, школа, ФАП.ПрАТ «Волиньобленерго» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

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