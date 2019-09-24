Волинські гімназисти посіли третє місце у всеукраїнському проєкті неформальної освіти





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Всеукраїнський проєкт неформальної освіти “Відкривай Україну” проходив за підтримки Міністерства культури молоді та спорту України. Географія проєкту охопила усі регіони, а її учасниками стали школярі як із великих міст, так і маленьких сіл. Усього взяли участь понад 10 тисяч учасників, 650 команд із 345 міст та селищ України, 6,5 тисяч школярів та 650 вчителів-менторів.



Під час участі у проєкті команді «КРОК» запропонували багато завдань. Вони знімали відеоролики про карантин, про історію рідного міста. Одним із завдань було обрати тему проєкту та реалізувати його. Серед ідей діти обрали тему “Скульптури говорять”.

Це допоможе збагатити знання жителів та гостей про місто, а також зробить екскурсії цікавішими.



Марафон тривав чотири дні, який команда “КРОК” з Володимир-Волинської гімназії імені Цинкаловського успішно пройшла і здобула почесне ІІІ місце, набравши 342 бали.



“Це був непростий тиждень, спочатку перше місце у півфіналі (серед 110 команд), тоді перше місце у фіналі, кластер А (серед 8 команд) і нарешті почесне третє – у суперфіналі (серед 6 команд)”, – йдеться на сторінці гімназії.



Гімназисти та вчителі доклали усіх зусиль, щоб стати бронзовими призерами у проєкті. Боротьба була настільки запеклою, що не вистачало часу на перепочинок, і тривала ледь не до ранку. Але воно було того вартим, бо діти отримали не лише море адреналіну та позитиву, а й почесне третє місце, довівши, що вони кращі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні Володимир-Волинської гімназії імені Цинкаловського посіли ІІІ місце у Всеукраїнському проєкті «Відкривай Україну».Про це повідомляє Володимир Медіа Всеукраїнський проєкт неформальної освіти “Відкривай Україну” проходив за підтримки Міністерства культури молоді та спорту України. Географія проєкту охопила усі регіони, а її учасниками стали школярі як із великих міст, так і маленьких сіл. Усього взяли участь понад 10 тисяч учасників, 650 команд із 345 міст та селищ України, 6,5 тисяч школярів та 650 вчителів-менторів.Під час участі у проєкті команді «КРОК» запропонували багато завдань. Вони знімали відеоролики про карантин, про історію рідного міста. Одним із завдань було обрати тему проєкту та реалізувати його. Серед ідей діти обрали тему “Скульптури говорять”. Біля пам’ятників встановили QR-коди Це допоможе збагатити знання жителів та гостей про місто, а також зробить екскурсії цікавішими.Марафон тривав чотири дні, який команда “КРОК” з Володимир-Волинської гімназії імені Цинкаловського успішно пройшла і здобула почесне ІІІ місце, набравши 342 бали.“Це був непростий тиждень, спочатку перше місце у півфіналі (серед 110 команд), тоді перше місце у фіналі, кластер А (серед 8 команд) і нарешті почесне третє – у суперфіналі (серед 6 команд)”, – йдеться на сторінці гімназії.Гімназисти та вчителі доклали усіх зусиль, щоб стати бронзовими призерами у проєкті. Боротьба була настільки запеклою, що не вистачало часу на перепочинок, і тривала ледь не до ранку. Але воно було того вартим, бо діти отримали не лише море адреналіну та позитиву, а й почесне третє місце, довівши, що вони кращі.

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