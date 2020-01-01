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На Волині лабораторія закупить обладнання для ПЛР-тестів за понад два мільйони гривень

На Волині лабораторія закупить обладнання для ПЛР-тестів за понад два мільйони гривень
Волинська обласна фітосанітарна лабораторія закупить систему для ПЛР–досліджень за понад два мільйони гривень.

Про це інформують на сайті Волинь online.

Система для проведення полімеразної ланцюгової реакції з реєстрацією в режимі реального часу коштуватиме до 2,18 мільйона гривень.

Постачальника обладнання визначать у результаті відкритих торгів.

Організовує торги Державна установа «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія». Тендерні пропозиції приймають до 27 листопада, розпочнуть аукціон 30 листопада.

Строк постачання системи – до 24 грудня.

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Теги: ПЛР, тест, коронавірус, лабораторія, обладнання
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