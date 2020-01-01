На Волині лабораторія закупить обладнання для ПЛР-тестів за понад два мільйони гривень





Про це інформують на сайті



Система для проведення полімеразної ланцюгової реакції з реєстрацією в режимі реального часу коштуватиме до 2,18 мільйона гривень.



Постачальника обладнання визначать у результаті відкритих торгів.



Організовує торги Державна установа «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія». Тендерні пропозиції приймають до 27 листопада, розпочнуть аукціон 30 листопада.



Строк постачання системи – до 24 грудня.

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