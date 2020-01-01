На Волині лабораторія закупить обладнання для ПЛР-тестів за понад два мільйони гривень
Сьогодні, 01:22
Волинська обласна фітосанітарна лабораторія закупить систему для ПЛР–досліджень за понад два мільйони гривень.
Про це інформують на сайті Волинь online.
Система для проведення полімеразної ланцюгової реакції з реєстрацією в режимі реального часу коштуватиме до 2,18 мільйона гривень.
Постачальника обладнання визначать у результаті відкритих торгів.
Організовує торги Державна установа «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія». Тендерні пропозиції приймають до 27 листопада, розпочнуть аукціон 30 листопада.
Строк постачання системи – до 24 грудня.
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Про це інформують на сайті Волинь online.
Система для проведення полімеразної ланцюгової реакції з реєстрацією в режимі реального часу коштуватиме до 2,18 мільйона гривень.
Постачальника обладнання визначать у результаті відкритих торгів.
Організовує торги Державна установа «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія». Тендерні пропозиції приймають до 27 листопада, розпочнуть аукціон 30 листопада.
Строк постачання системи – до 24 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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