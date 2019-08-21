У волинській школі замінять вікна та двері
Сьогодні, 05:28
У селі Кукли Маневицького району замінять вікна та двері в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.
Відповідний тендер оголосив відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької районної державної адміністрації.
Заявку оприлюднили 13 листопада на платформі публічних закупівель Prozorro.
Об’єми робіт:
Очікувана вартість ремонту освітнього закладу – 540 223 гривень.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 29 листопада.
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Відповідний тендер оголосив відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької районної державної адміністрації.
Заявку оприлюднили 13 листопада на платформі публічних закупівель Prozorro.
Об’єми робіт:
Очікувана вартість ремонту освітнього закладу – 540 223 гривень.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 29 листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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