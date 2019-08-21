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У волинській школі замінять вікна та двері

У волинській школі замінять вікна та двері
У селі Кукли Маневицького району замінять вікна та двері в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.

Відповідний тендер оголосив відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької районної державної адміністрації.

Заявку оприлюднили 13 листопада на платформі публічних закупівель Prozorro.

Об’єми робіт:

У волинській школі замінять вікна та двері

Очікувана вартість ремонту освітнього закладу – 540 223 гривень.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 29 листопада.

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Теги: школа, вікна, двері, заміна
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