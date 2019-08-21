У волинській школі замінять вікна та двері





Відповідний тендер оголосив відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької районної державної адміністрації.



Заявку оприлюднили 13 листопада на платформі публічних закупівель



Об’єми робіт:





Очікувана вартість ремонту освітнього закладу – 540 223 гривень.



Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 29 листопада.

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