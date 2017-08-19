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В анексованому Сімферополі подачу води обмежать чотирма годинами на добу

В анексованому Сімферополі подачу води обмежать чотирма годинами на добу
Керівництво водоканалу в анексованому Сімферополі оголосило про запровадження нових обмежень на подачу води — тепер жителі зможуть нею користуватися лише 4 години на добу.

Про це повідомляє так зване підприємство «Вода Криму», пише Громадське.

Нові обмеження запроваджують «у зв'язку з критичними рівнями водосховищ і недопущення мертвих обсягів», працюватимуть вони «до реалізацій заходів щодо стабілізації водопостачання». Новий графік почнуть тестувати з 17 листопада.

Так, з вівторка по четвер воду жителі Сімферополя зможуть побачити у кранах з 06-00 до 08-00 та з 18-00 до 20-00. По п’ятницях, суботах і неділях — з 18-00 до 22-00.

«Графік подачі води в понеділок визначиться упродовж тижня в процесі тестування», — йдеться у повідомленні.

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Теги: Крим, вода, графік, обмеження
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