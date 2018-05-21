Укрпошта підписала угоду з ЄБРР і отримає 63 мільйони євро





Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, пише



За його словами, це дозволить створити нові логістичні центри із сучасним сортувальним обладнанням, запровадити ще до 1900 нових пересувних відділень для покриття всіх населених пунктів України та покращити логістичну інфраструктуру для розвитку е-комерції.



«Всього Укрпошта залучить близько 100 млн євро від ЄБРР, ЄІБ і власні інвестиції для будівництва 8 сортувальних хабів, 62 регіональних депо та поповнення автопарку», — додав Криклій.



ЄБРР надасть кредит трьома траншами. Третій транш у розмірі 10 млн євро виділять за умови досягнення ключових результатів, які будуть профінансовані з перших двох траншів.



Актуальність в пандемію



Як пише пресслужба Укрпошти, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи й Кавказу Маттео Патроне зазначив, що послуги пошти в умовах світової пандемії є актуальніші, ніж будь-коли.



«Ми живемо в цифрову епоху, проте послуги поштового зв'язку і доставлення сьогодні актуальніші, ніж будь-коли. Тривала пандемія COVID-19 підтвердила необхідність цих послуг. Ми вітаємо прагнення Укрпошти до кардинальної трансформації, яка дозволить 15 млн людей у селах України користуватися швидкими, зручними й надійними поштовими, логістичними, торговельними та фінансовими послугами», — наголосив він.



«Сільське відділення»



Експеримент із запровадження «мобільних» (пересувних) відділень Укрпошти стартував у травні 2018 року. Йдеться про автомобілі, які виконують роль відділення. У квітні 2020-го компанія відзвітувала про придбання 500 таких автомобілів.



Цей проєкт називається «Сільське відділення». Він передбачає закриття традиційних відділень і впровадження замість них пересувних відділень у селах з населенням менш ніж тисяча людей.



Компанія запевняє, що в таких відділеннях буде весь необхідний клієнтам функціонал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укрпошта, Міністерство інфраструктури та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписали угоду про надання кредиту у розмірі 63 млн євро. Кошти використають на оновлення логістичної мережі та реформування сільських відділень.Про це повідомив міністр інфраструктури, пише Громадське За його словами, це дозволить створити нові логістичні центри із сучасним сортувальним обладнанням, запровадити ще до 1900 нових пересувних відділень для покриття всіх населених пунктів України та покращити логістичну інфраструктуру для розвитку е-комерції.«Всього Укрпошта залучить близько 100 млн євро від ЄБРР, ЄІБ і власні інвестиції для будівництва 8 сортувальних хабів, 62 регіональних депо та поповнення автопарку», — додав Криклій.ЄБРР надасть кредит трьома траншами. Третій транш у розмірі 10 млн євро виділять за умови досягнення ключових результатів, які будуть профінансовані з перших двох траншів.Як пише пресслужба Укрпошти, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи й Кавказузазначив, що послуги пошти в умовах світової пандемії є актуальніші, ніж будь-коли.«Ми живемо в цифрову епоху, проте послуги поштового зв'язку і доставлення сьогодні актуальніші, ніж будь-коли. Тривала пандемія COVID-19 підтвердила необхідність цих послуг. Ми вітаємо прагнення Укрпошти до кардинальної трансформації, яка дозволить 15 млн людей у селах України користуватися швидкими, зручними й надійними поштовими, логістичними, торговельними та фінансовими послугами», — наголосив він.Експеримент із запровадження «мобільних» (пересувних) відділень Укрпошти стартував у травні 2018 року. Йдеться про автомобілі, які виконують роль відділення. У квітні 2020-го компанія відзвітувала про придбання 500 таких автомобілів.Цей проєкт називається «Сільське відділення». Він передбачає закриття традиційних відділень і впровадження замість них пересувних відділень у селах з населенням менш ніж тисяча людей.Компанія запевняє, що в таких відділеннях буде весь необхідний клієнтам функціонал.

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