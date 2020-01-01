Повідомили кількість нових хворих на коронавірус в Україні за останню добу

11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні протягом останньох доби (16 листопада). Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 17 листопада.Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії і посідає друге місце. 14 листопада був зафіксований рекорд за кількістю випадків зараження, за добу захворіло 12 524 людини.За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 610 осіб;летальних випадків – 159;одужало – 6 786 осіб;здійснили тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).За весь час пандемії в Україні ⤵️захворіло – 557 657 осіб;одужало – 250 983 особи;летальних випадків – 9 856;провели ПЛР-тестувань – 3 979 421.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 52 642 випадки;Вінницька область – 14 103 випадки;Волинська область – 19 297 випадків;Дніпропетровська область – 22 877 випадків;Донецька область – 17 713 випадків;Житомирська область – 23 447 випадків;Закарпатська область – 19 826 випадків;Запорізька область – 20 025 випадків;Івано-Франківська область – 28 972 випадки;Київська область – 25 787 випадків;Кіровоградська область – 3 753 випадки;Луганська область – 5 215 випадків;Львівська область – 37 970 випадків;Миколаївська область – 12 998 випадків;Одеська область – 34 176 випадків;Полтавська область – 15 884 випадки;Рівненська область – 25 596 випадків;Сумська область – 18 903 випадки;Тернопільська область – 23 938 випадків;Харківська область – 48 586 випадків;Херсонська область – 7 357 випадків;Хмельницька область – 23 547 випадків;Черкаська область – 14 233 випадки;Чернівецька область – 28 692 випадки;Чернігівська область – 12 120 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.