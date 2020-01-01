Повідомили кількість нових хворих на коронавірус в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:58
11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні протягом останньох доби (16 листопада). Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 17 листопада.
Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії і посідає друге місце. 14 листопада був зафіксований рекорд за кількістю випадків зараження, за добу захворіло 12 524 людини.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 610 осіб;
летальних випадків – 159;
одужало – 6 786 осіб;
здійснили тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).
За весь час пандемії в Україні ⤵️
захворіло – 557 657 осіб;
одужало – 250 983 особи;
летальних випадків – 9 856;
провели ПЛР-тестувань – 3 979 421.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 52 642 випадки;
Вінницька область – 14 103 випадки;
Волинська область – 19 297 випадків;
Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
Донецька область – 17 713 випадків;
Житомирська область – 23 447 випадків;
Закарпатська область – 19 826 випадків;
Запорізька область – 20 025 випадків;
Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
Київська область – 25 787 випадків;
Кіровоградська область – 3 753 випадки;
Луганська область – 5 215 випадків;
Львівська область – 37 970 випадків;
Миколаївська область – 12 998 випадків;
Одеська область – 34 176 випадків;
Полтавська область – 15 884 випадки;
Рівненська область – 25 596 випадків;
Сумська область – 18 903 випадки;
Тернопільська область – 23 938 випадків;
Харківська область – 48 586 випадків;
Херсонська область – 7 357 випадків;
Хмельницька область – 23 547 випадків;
Черкаська область – 14 233 випадки;
Чернівецька область – 28 692 випадки;
Чернігівська область – 12 120 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 17 листопада.
Добовий показник захворюваності один з найбільших за весь час пандемії і посідає друге місце. 14 листопада був зафіксований рекорд за кількістю випадків зараження, за добу захворіло 12 524 людини.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 610 осіб;
летальних випадків – 159;
одужало – 6 786 осіб;
здійснили тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).
За весь час пандемії в Україні ⤵️
захворіло – 557 657 осіб;
одужало – 250 983 особи;
летальних випадків – 9 856;
провели ПЛР-тестувань – 3 979 421.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 52 642 випадки;
Вінницька область – 14 103 випадки;
Волинська область – 19 297 випадків;
Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
Донецька область – 17 713 випадків;
Житомирська область – 23 447 випадків;
Закарпатська область – 19 826 випадків;
Запорізька область – 20 025 випадків;
Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
Київська область – 25 787 випадків;
Кіровоградська область – 3 753 випадки;
Луганська область – 5 215 випадків;
Львівська область – 37 970 випадків;
Миколаївська область – 12 998 випадків;
Одеська область – 34 176 випадків;
Полтавська область – 15 884 випадки;
Рівненська область – 25 596 випадків;
Сумська область – 18 903 випадки;
Тернопільська область – 23 938 випадків;
Харківська область – 48 586 випадків;
Херсонська область – 7 357 випадків;
Хмельницька область – 23 547 випадків;
Черкаська область – 14 233 випадки;
Чернівецька область – 28 692 випадки;
Чернігівська область – 12 120 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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