Курс валют у Луцьку на 17 листопада
Сьогодні, 09:16
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.031, а продаж – 28.332.
Євро при купівлі становить – 33.028, продажу – 33.516.
Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.858, продаж – 7.553.
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Євро при купівлі становить – 33.028, продажу – 33.516.
Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.858, продаж – 7.553.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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