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Курс валют у Луцьку на 17 листопада

Курс валют у Луцьку на 17 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.031, а продаж – 28.332.

Євро при купівлі становить – 33.028, продажу – 33.516.

Курс російського рубля: купівля – 0.328, продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.858, продаж – 7.553.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші, валюта
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