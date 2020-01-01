У селі на Волині через недопалок сталася пожежа у господарській споруді
Сьогодні, 09:38
На Волині протягом останньої доби сталося дві пожежі.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
У селі Кисилин Локачинського району – горіла дерев’яна господарська споруда. Вогонь, що охопив хатні речі та побутову техніку, господарі ліквідували без залучення пожежно-рятувальних підрозділів.
За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння.
Крім того, ще одна пожежа трапилася у селі Четвертня Маневицького району. 16 листопада о 20:11 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі. За 9 хвилин за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. З’ясувалося, що вогонь охопив покрівлю та перекриття, перекинувся на сіно, що там зберігалося.
О 20:38 пожежу локалізували, о 21:34 – ліквідували силами рятувальників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та працівників місцевих пожежних команд смт Колки, сіл Годомичі та Четвертня.
За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
У селі Кисилин Локачинського району – горіла дерев’яна господарська споруда. Вогонь, що охопив хатні речі та побутову техніку, господарі ліквідували без залучення пожежно-рятувальних підрозділів.
За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння.
Крім того, ще одна пожежа трапилася у селі Четвертня Маневицького району. 16 листопада о 20:11 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі. За 9 хвилин за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. З’ясувалося, що вогонь охопив покрівлю та перекриття, перекинувся на сіно, що там зберігалося.
О 20:38 пожежу локалізували, о 21:34 – ліквідували силами рятувальників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та працівників місцевих пожежних команд смт Колки, сіл Годомичі та Четвертня.
За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
День благодійності: виручені за послуги гроші у луцькому салоні краси передали онкохворому хлопчику
Сьогодні, 09:55
Правильна інвестиція – прибутковий бізнес*
Сьогодні, 09:50
У селі на Волині через недопалок сталася пожежа у господарській споруді
Сьогодні, 09:38
Помер керівник Гнідавського цукрового заводу
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 17 листопада
Сьогодні, 09:16