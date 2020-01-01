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У селі на Волині через недопалок сталася пожежа у господарській споруді

У селі на Волині через недопалок сталася пожежа у господарській споруді
На Волині протягом останньої доби сталося дві пожежі.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

У селі Кисилин Локачинського району – горіла дерев’яна господарська споруда. Вогонь, що охопив хатні речі та побутову техніку, господарі ліквідували без залучення пожежно-рятувальних підрозділів.

За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння.

Крім того, ще одна пожежа трапилася у селі Четвертня Маневицького району. 16 листопада о 20:11 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі. За 9 хвилин за викликом прибув перший підрозділ вогнеборців. З’ясувалося, що вогонь охопив покрівлю та перекриття, перекинувся на сіно, що там зберігалося.

О 20:38 пожежу локалізували, о 21:34 – ліквідували силами рятувальників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та працівників місцевих пожежних команд смт Колки, сіл Годомичі та Четвертня.

За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання електромережі.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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