На Волині на мисливців склали 50 протоколів за порушення правил полювання





Про це йдеться на

Охорона мисливських угідь Волині триває в посиленому режимі від початку відкриття сезону полювання. За цей час відбулося 1508 рейдів.



Загалом за цей період склали 174 протоколи.



На базі держлісгоспів області нині діє 36 телевізійних систем спостереження, які виконують не лише протипожежну, а й функцію з охорони лісу від незаконних рубок та браконьєрів, 205 фотопасток встановлюються не лише у місцях підгодівлі, а й на територіях, які перебувають у найбільшій зоні ризику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Посилене патрулювання у мисливських угіддях області традиційно відбувалося у дні полювань – суботу та неділю. Рейдові групи у складі єгерських служб, працівників державної лісової охорони, груп оперативного реагування та поліції протягом 2 днів склали 50 протоколів.Про це йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Охорона мисливських угідь Волині триває в посиленому режимі від початку відкриття сезону полювання. За цей час відбулося 1508 рейдів.Загалом за цей період склали 174 протоколи.На базі держлісгоспів області нині діє 36 телевізійних систем спостереження, які виконують не лише протипожежну, а й функцію з охорони лісу від незаконних рубок та браконьєрів, 205 фотопасток встановлюються не лише у місцях підгодівлі, а й на територіях, які перебувають у найбільшій зоні ризику.

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