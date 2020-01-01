Назвали найбільш рейтингових кандидатів у депутати у Луцьку. СПИСОК





У бюлетенях виборці ставили дві позначки: одну - навпроти партії, а також вписували цифру кандидата, якого підтримують. Останнє, до речі, було необов’язковим - можна було проголосувати лише за партію. Проте чимало громадян усе ж зробили цей крок, чим підтвердили слушність ідеї відкритих списків: українці хочуть вибирати не політичні гасла та столичних лідерів, а конкретних людей, яких знають та яким довіряють.



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ТОП КАНДИДАТІВ ДО ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ







Найбільше голосів від лучан отримав Ігор Поліщук (“ЗА Майбутнє”). Він - чинний депутат Луцькради (із 2012 року), працює радником міського голови. Звісно, це забезпечило високу впізнаваність цього кандидата. Паралельно Ігор Поліщук балотувався на посаду Луцького міського голови і виграв вибори.



Другий у рейтингу - теж чинний депутат Микола Яручик (“Європейська Солідарність”). Це вже третій термін, на який його обирають лучани. Під час виборів у 2015 році перемогу Яручику забезпечило 609 голосів виборців, а цього року позначку “ЗА” цього кандидата поставило вдвічі більше мешканців - 1184.



Третє місце - у бізнесмена-забудовника Андрія Разумовського (“ЗА Майбутнє”). За нього проголосувало 1109 лучан. Попри те, що попередні роки він не брав активної участі в політиці, проте у Луцьку є досить відомою людиною. Високий рейтинг йому забезпечили інноваційні проекти та позитивний імідж Будівельної компанії “Інвестор”, а також соціально відповідальна позиція. Андрій Разумовський неодноразово долучався до благоустрою міста, зокрема, споруджуючи власним коштом у Луцьку сквери.



Четверта позиція у Юрія Моклиці (“Європейська Солідарність”). Його прізвище також можна було знайти у двох бюлетенях: до Луцькради та як кандидата на посаду Луцького міського голови. Впізнаваності Моклиці додала й минулорічна виборча кампанія: він балотувався до Верховної Ради. Як кандидат у міські депутати Моклиця отримав підтримку 994 виборців (у виборах міського голови зайняв третє місце і 7429 голосів).



На п’ятій сходинці - теж депутат двох попередніх скликань Євгеній Ткачук (“ЗА Майбутнє”). Цікаво, що за 5 років кількість виборців, які забезпечили Ткачуку перемогу, майже не змінилася: 799 голосів у 2015 та 813 - у 2020 році. Проте минулих виборів округи були суттєво меншими і такий рівень підтримки Ткачука становив 39%, а цього разу вісім сотень людей, які його підтримали - це тільки 3% мешканців округу.



ТОП КАНДИДАТІВ ДО ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВІД ЛУЦЬКА







Волиняни обирали депутатів до обласної ради у 8 округах. Два із них - розташовані у місті Луцьку та приєднаних ОТГ.



Найбільше голосів серед кандидатів до обласної ради у луцьких округах здобув Григорій Недопад (“ЗА Майбутнє”). Лучани знають його як першого заступника міського голови, чиїм профілем є одна із найважливіших сфер - житлово-комунальне господарство. Крім того, у 2015-2017 роках Недопад був головою Ківерцівської райради, тож, очевидно, отримав частину голосів від приєднаних громад Ківерцівського району.



Другий і третій результат - у “переможців” луцького рейтингу Андрія Разумовського та Миколи Яручика. Проте якщо у міських виборах Яручик отримав на сотню голосів більше, то в обласних - Разумовський обійшов його на майже три сотні.



До речі, лише ці три кандидати пройшли до обласної ради від Луцької ОТГ саме завдяки тому, що виборці відзначили у бюлетенях їхні прізвища.



Інші два кандидати від луцьких округів - секретар Луцької міськради та в.о. голови Григорій Пустовіт (“Батьківщина”) і керівниця обласного перинатального центру Ірина Горавська - виграли вибори завдяки рейтингу своїх партій та прохідному місцю у партійних списках.







Якщо ж загалом оцінювати список переможців у виборах до Волинської обласної ради, більшість із них - народні депутати. Свої кандидатури вони подавали на місцеві вибори, аби підвищити рейтинг партії “ЗА Майбутнє”. Очевидно, що змінювати парламент на обласну раду жоден із них не планує, тож загалом у списку депутатів незабаром з’являться інші імена.



Хоча такі результати голосування теж показові. За ними можна простежити популярність волинських нардепів після року роботи у Верховній Раді. Колосальну підтримку виборці продемонстрували у володимир-волинському окрузі Ігорю Гузю.



Високий рівень довіри від волинян отримали також: Роман Микитюк, екскерівник Ягодинської митниці, нинішній депутат обласної ради та аграрій; Анатолій Бусько, теж депутат обласної ради, бізнесмен із Каменя-Каширського; уже згадані Григорій Недопад і Андрій Разумовський; Анатолій Никонюк, аграрій із Луцького району; Тарас Щерблюк, голова Горохівської районної ради та Микола Яручик.



ЗАМІСТЬ P.S. - ХТО ВНИЗУ?



Особливість нової виборчої системи також в тому, що до ради змогли потрапити кандидати, які здобули мінімальну кількість голосів виборців. Таке могло статися, якщо партія загалом здолала 5%-ий бар’єр і провела до ради людей зі свого загального списку.



Наприклад, до Луцької міської ради у списку “Батьківщини” пройшов заступник директора ТОВ “Яровиця Парк” Дмитро Грачов, особистий результат якого - лише 40 голосів виборців.



Рейтинг партії “ЗА Майбутнє” забезпечив місце у раді директору ТОВ “ЖК Яровиця” Миколі Дуді, якого підтримало 68 лучан.



Ще один мінімальний результат - у майбутньої депутатки від “Свободи”, медичної директорки обласної інфекційної лікарні Любові Серби - 71 голос.



До Волинської обласної ради при підтримці 36 голосів пройшла бухгалтерка ПП “Волиньспецекспорт” Ольга Левчук. Вона була 5-им номером у списку “Аграрної партії”. До речі, наступний у списку - лідер партії на Волині Ігор Волошенюк, проте його місце - уже непрохідне.

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Він - чинний депутат Луцькради (із 2012 року), працює радником міського голови. Звісно, це забезпечило високу впізнаваність цього кандидата. Паралельно Ігор Поліщук балотувався на посаду Луцького міського голови і виграв вибори.Другий у рейтингу - теж чинний депутат(“Європейська Солідарність”). Це вже третій термін, на який його обирають лучани. Під час виборів у 2015 році перемогу Яручику забезпечило 609 голосів виборців, а цього року позначку “ЗА” цього кандидата поставило вдвічі більше мешканців - 1184.Третє місце - у бізнесмена-забудовника(“ЗА Майбутнє”). За нього проголосувало 1109 лучан. Попри те, що попередні роки він не брав активної участі в політиці, проте у Луцьку є досить відомою людиною. Високий рейтинг йому забезпечили інноваційні проекти та позитивний імідж Будівельної компанії “Інвестор”, а також соціально відповідальна позиція. Андрій Разумовський неодноразово долучався до благоустрою міста, зокрема, споруджуючи власним коштом у Луцьку сквери.Четверта позиція у(“Європейська Солідарність”). Його прізвище також можна було знайти у двох бюлетенях: до Луцькради та як кандидата на посаду Луцького міського голови. Впізнаваності Моклиці додала й минулорічна виборча кампанія: він балотувався до Верховної Ради. Як кандидат у міські депутати Моклиця отримав підтримку 994 виборців (у виборах міського голови зайняв третє місце і 7429 голосів).На п’ятій сходинці - теж депутат двох попередніх скликань(“ЗА Майбутнє”). Цікаво, що за 5 років кількість виборців, які забезпечили Ткачуку перемогу, майже не змінилася: 799 голосів у 2015 та 813 - у 2020 році. Проте минулих виборів округи були суттєво меншими і такий рівень підтримки Ткачука становив 39%, а цього разу вісім сотень людей, які його підтримали - це тільки 3% мешканців округу.Волиняни обирали депутатів до обласної ради у 8 округах. Два із них - розташовані у місті Луцьку та приєднаних ОТГ.Найбільше голосів серед кандидатів до обласної ради у луцьких округах здобув(“ЗА Майбутнє”). Лучани знають його як першого заступника міського голови, чиїм профілем є одна із найважливіших сфер - житлово-комунальне господарство. Крім того, у 2015-2017 роках Недопад був головою Ківерцівської райради, тож, очевидно, отримав частину голосів від приєднаних громад Ківерцівського району.Другий і третій результат - у “переможців” луцького рейтингу Андрія Разумовського та Миколи Яручика. Проте якщо у міських виборах Яручик отримав на сотню голосів більше, то в обласних - Разумовський обійшов його на майже три сотні.До речі, лише ці три кандидати пройшли до обласної ради від Луцької ОТГ саме завдяки тому, що виборці відзначили у бюлетенях їхні прізвища.Інші два кандидати від луцьких округів - секретар Луцької міськради та в.о. голови(“Батьківщина”) і керівниця обласного перинатального центру- виграли вибори завдяки рейтингу своїх партій та прохідному місцю у партійних списках.Якщо ж загалом оцінювати список переможців у виборах до Волинської обласної ради, більшість із них - народні депутати. Свої кандидатури вони подавали на місцеві вибори, аби підвищити рейтинг партії “ЗА Майбутнє”. Очевидно, що змінювати парламент на обласну раду жоден із них не планує, тож загалом у списку депутатів незабаром з’являться інші імена.Хоча такі результати голосування теж показові. За ними можна простежити популярність волинських нардепів після року роботи у Верховній Раді. Колосальну підтримку виборці продемонстрували у володимир-волинському окрузіВисокий рівень довіри від волинян отримали також:, екскерівник Ягодинської митниці, нинішній депутат обласної ради та аграрій;, теж депутат обласної ради, бізнесмен із Каменя-Каширського; уже згадані Григорій Недопад і Андрій Разумовський;, аграрій із Луцького району;, голова Горохівської районної ради та Микола Яручик.Особливість нової виборчої системи також в тому, що до ради змогли потрапити кандидати, які здобули мінімальну кількість голосів виборців. Таке могло статися, якщо партія загалом здолала 5%-ий бар’єр і провела до ради людей зі свого загального списку.Наприклад, до Луцької міської ради у списку “Батьківщини” пройшов заступник директора ТОВ “Яровиця Парк”, особистий результат якого - лише 40 голосів виборців.Рейтинг партії “ЗА Майбутнє” забезпечив місце у раді директору ТОВ “ЖК Яровиця”, якого підтримало 68 лучан.Ще один мінімальний результат - у майбутньої депутатки від “Свободи”, медичної директорки обласної інфекційної лікарні- 71 голос.До Волинської обласної ради при підтримці 36 голосів. Вона була 5-им номером у списку “Аграрної партії”. До речі, наступний у списку - лідер партії на Волині, проте його місце - уже непрохідне.

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