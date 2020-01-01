вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині спіймали прикордонника-хабарника

На Волині спіймали прикордонника-хабарника
Інспектора прикордонної служби відділу «Млинове» Луцького прикордонного загону затримали на хабарі.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Інформують, що учора, 16 листопада, в місті Ковель співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону Головного відділу ВВБ «Захід» Держприкордонслужби спільно зі співробітниками відділу «К» УСБУ у Волинській області та слідчим ДБР міста Львів за процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону викрили прикордонника-хабарника.

Прикордонник отримав неправомірну винагороду у розмірі 23 тисячі гривень за сприяння у незаконному переміщенні з Республіки Білорусь на територію України тютюнових виробів. Військовослужбовець за ці кошти мав надавати інформацію про час та місце розміщення прикордонних нарядів.

Встановили, що загалом за свої протиправні послуги прикордонник отримав неправомірну винагороду на загальну суму 31 тисяча гривень.

Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар, прикордонник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині спіймали прикордонника-хабарника
Сьогодні, 10:25
Сім'я з Волині виховує 5 синів та 5 доньок
Сьогодні, 10:23
На Волині на мисливців склали 50 протоколів за порушення правил полювання
Сьогодні, 10:00
День благодійності: виручені за послуги гроші у луцькому салоні краси передали онкохворому хлопчику
Сьогодні, 09:55
Правильна інвестиція – прибутковий бізнес*
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
На Волині іноземець пропонував прикордоннику хабар, аби потрапити в Україну без поліса страхування від Covid-19 На Волині іноземець пропонував прикордоннику хабар, аби потрапити в Україну без поліса страхування від Covid-19
26 жовтень, 14:19
Прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі, взяли під варту Прикордонника Луцького загону, якого спіймали на хабарі, взяли під варту
12 жовтень, 11:00
Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО Прикордонника Луцького загону зловили на хабарі у 2000 доларів. ФОТО
09 жовтень, 12:36
Хотів раніше повернутися з відрядження: луцького прикордонника судитимуть за хабар Хотів раніше повернутися з відрядження: луцького прикордонника судитимуть за хабар
31 липень, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині спіймали прикордонника-хабарника
Сьогодні, 10:25
 0
Сім'я з Волині виховує 5 синів та 5 доньок
Сьогодні, 10:23
 0
На Волині на мисливців склали 50 протоколів за порушення правил полювання
Сьогодні, 10:00
 0
День благодійності: виручені за послуги гроші у луцькому салоні краси передали онкохворому хлопчику
Сьогодні, 09:55
 0
Правильна інвестиція – прибутковий бізнес*
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8