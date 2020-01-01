На Волині спіймали прикордонника-хабарника
Сьогодні, 10:25
Інспектора прикордонної служби відділу «Млинове» Луцького прикордонного загону затримали на хабарі.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Інформують, що учора, 16 листопада, в місті Ковель співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону Головного відділу ВВБ «Захід» Держприкордонслужби спільно зі співробітниками відділу «К» УСБУ у Волинській області та слідчим ДБР міста Львів за процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону викрили прикордонника-хабарника.
Прикордонник отримав неправомірну винагороду у розмірі 23 тисячі гривень за сприяння у незаконному переміщенні з Республіки Білорусь на територію України тютюнових виробів. Військовослужбовець за ці кошти мав надавати інформацію про час та місце розміщення прикордонних нарядів.
Встановили, що загалом за свої протиправні послуги прикордонник отримав неправомірну винагороду на загальну суму 31 тисяча гривень.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
Інформують, що учора, 16 листопада, в місті Ковель співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону Головного відділу ВВБ «Захід» Держприкордонслужби спільно зі співробітниками відділу «К» УСБУ у Волинській області та слідчим ДБР міста Львів за процесуального керівництва військової прокуратури Луцького гарнізону викрили прикордонника-хабарника.
Прикордонник отримав неправомірну винагороду у розмірі 23 тисячі гривень за сприяння у незаконному переміщенні з Республіки Білорусь на територію України тютюнових виробів. Військовослужбовець за ці кошти мав надавати інформацію про час та місце розміщення прикордонних нарядів.
Встановили, що загалом за свої протиправні послуги прикордонник отримав неправомірну винагороду на загальну суму 31 тисяча гривень.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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