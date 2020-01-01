На «Ягодині» в українця вилучили позашляховик через те, що він применшив його вартість





Українець подав товаросупровідні документи, згідно з якими продавцем авто виступає польська фірма «CAROLINA CAR», а його вартість становить 51,1 тисяч польських злотих, інформує Волинська митниця Держмитслужби.



Під час митного огляду у багажному відсікові виявили інший пакет документів, згідно з якими автомобіль коштує понад 70 тисяч польських злотих.



Отже, громадянин України перемістив через кордон України з приховуванням від митного контролю легковий автомобіль марки «TOYOTA С-HR», подавши документи, що містять неправдиві відомості щодо покупця, отримувача та вартості транспортного засобу.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Відтак, автомобіль вартістю понад пів мільйона гривень вилучили до рішення суду.



Головне фото - ілюстративне.

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