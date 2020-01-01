П'ять смертей та 361 новий випадок: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 361 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало за добу 295 осіб. П’ять випадків хвороби завершилося летально (м. Луцьк – 2, Володимир-Волинський район – 2, Ковельський район - 1).Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 111, м. Нововолинськ – 21, Володимир-Волинський район – 22, Горохівський район – 2, Іваничівський район – 8, Камінь-Каширський район – 17, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 51, Локачинський район – 9, Любомльський район – 16, Любешівський район – 16, Луцький район – 30, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 15, Рожищенський район – 18, Старовижівський район – 3, Турійський район – 9.Станом на 17 листопада в області зареєстрували 19297 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 947 у дітей та 1714 у медичних працівників. Одужало 12428 осіб, з них 668 дітей та 1331 медичний працівник. 367 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 4256 (в т. ч. 110 летальних)Луцький район – 1602 (в т. ч. 28 летальних)м. Нововолинськ – 1554 (в т. ч. 30 летальних)Володимир-Волинський район – 1752 (в т. ч. 20 летальних)Горохівський район – 846 (в т. ч. 16 летальних)Іваничівський район – 458 (в т. ч. 12 летальних)Камінь-Каширський район – 732 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1763 (в т. ч. 22 летальних)Ковельський район – 1757 (в т. ч. 34 летальних)Локачинський район – 328 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район – 493 (в т. ч. 3 летальних)Любешівський район – 743 (в т. ч. 12 летальних)Маневицький район – 918 (в т. ч. 19 летальних)Ратнівський район – 676 (в т.ч. 17 летальних)Рожищенський район – 474 (в т. ч. 16 летальних)Старовижівський район – 259 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 512 ( в т. ч. 5 летальний)Шацький район – 174 (в т. ч. 5 летальних)За попередню добу надійшло 361 повідомлення про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 95510 осіб, в тому числі за останню добу - 558 осіб.