вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

П'ять смертей та 361 новий випадок: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

П'ять смертей та 361 новий випадок: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 361 новий випадок захворювання на COVID-19. Одужало за добу 295 осіб. П’ять випадків хвороби завершилося летально (м. Луцьк – 2, Володимир-Волинський район – 2, Ковельський район - 1).

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 111, м. Нововолинськ – 21, Володимир-Волинський район – 22, Горохівський район – 2, Іваничівський район – 8, Камінь-Каширський район – 17, Ківерцівський район – 10, Ковельський район – 51, Локачинський район – 9, Любомльський район – 16, Любешівський район – 16, Луцький район – 30, Маневицький район – 3, Ратнівський район – 15, Рожищенський район – 18, Старовижівський район – 3, Турійський район – 9.

Станом на 17 листопада в області зареєстрували 19297 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 947 у дітей та 1714 у медичних працівників. Одужало 12428 осіб, з них 668 дітей та 1331 медичний працівник. 367 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).

Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 4256 (в т. ч. 110 летальних)
Луцький район – 1602 (в т. ч. 28 летальних)
м. Нововолинськ – 1554 (в т. ч. 30 летальних)
Володимир-Волинський район – 1752 (в т. ч. 20 летальних)
Горохівський район – 846 (в т. ч. 16 летальних)
Іваничівський район – 458 (в т. ч. 12 летальних)
Камінь-Каширський район – 732 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1763 (в т. ч. 22 летальних)
Ковельський район – 1757 (в т. ч. 34 летальних)
Локачинський район – 328 (в т. ч. 1 летальний)
Любомльський район – 493 (в т. ч. 3 летальних)
Любешівський район – 743 (в т. ч. 12 летальних)
Маневицький район – 918 (в т. ч. 19 летальних)
Ратнівський район – 676 (в т.ч. 17 летальних)
Рожищенський район – 474 (в т. ч. 16 летальних)
Старовижівський район – 259 (в т.ч. 6 летальних)
Турійський район – 512 ( в т. ч. 5 летальний)
Шацький район – 174 (в т. ч. 5 летальних)

За попередню добу надійшло 361 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 95510 осіб, в тому числі за останню добу - 558 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили кількість нових хворих на коронавірус в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:58
Головний медик Луцька пояснив, чому у пологовому досі не запрацював «ковідний» госпіталь
16 листопад, 20:15
Для луцьких лікарень на кисень виділили 5,7 мільйона гривень
16 листопад, 18:40
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 16 листопада
16 листопад, 10:21
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили волинянина, який під час бійки намагався задушити свою сестру
Сьогодні, 11:16
Назвали найбільш рейтингових кандидатів у депутати у Луцьку. СПИСОК
Сьогодні, 11:10
П'ять смертей та 361 новий випадок: яка ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 11:02
У Луцьку безкоштовно перевірятимуть на ВІЛ та гепатит
Сьогодні, 10:50
На Волині керівництво служби місцевих автомобільних доріг та будівництва викрили в організації «схеми відкатів». ФОТО
Сьогодні, 10:34
Схожі новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 листопада Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 15 листопада
15 листопад, 10:33
10 смертей та 429 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу 10 смертей та 429 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
14 листопад, 10:33
415 нових хворих і 9 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу 415 нових хворих і 9 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
11 листопад, 10:03
385 нових випадків та 11 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 листопада 385 нових випадків та 11 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 10 листопада
10 листопад, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі хвора на коронавірус українка не дотримувалась правил ізоляції
Сьогодні, 11:55
 0
На «Ягодині» в українця вилучили позашляховик через те, що він применшив його вартість
Сьогодні, 11:52
 0
У луцькому «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента*
Сьогодні, 11:31
 0
Судили волинянина, який під час бійки намагався задушити свою сестру
Сьогодні, 11:16
 0
Назвали найбільш рейтингових кандидатів у депутати у Луцьку. СПИСОК
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8