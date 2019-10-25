На «Ягодині» у двох бусах знайшли понад 10 тисяч пачок контрабандних сигарет
Сьогодні, 02:16
На українсько-польському кордоні в автомобілях виявили приховані сигарети.
Так, сьогодні опівночі в пункт пропуску «Ягодин» одночасно прибули два мікроавтобуси під керуванням жителів Ковеля. Автомобілі прямували до Польщі без вантажу, тому, враховуючи аналіз ризиків, прикордонники вирішили ретельніше оглянути автівки, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
В результаті під час огляду в подвійній стелі бусів працівники пункту пропуску знайшли тютюнові вироби. В Mercedes 28-річна водійка перевозила майже 5 тисяч пачок цигарок різних марок. Трохи більше помістилося і у Fiat, за кермом якого їхав 20-річний українець.
Тютюнові вироби на загальну суму понад 330 тисяч гривень вилучили співробітники митниці. Крім того, позбулися волиняни і своїх автомобілів, у яких приховали контрабандні цигарки.
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Так, сьогодні опівночі в пункт пропуску «Ягодин» одночасно прибули два мікроавтобуси під керуванням жителів Ковеля. Автомобілі прямували до Польщі без вантажу, тому, враховуючи аналіз ризиків, прикордонники вирішили ретельніше оглянути автівки, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.
В результаті під час огляду в подвійній стелі бусів працівники пункту пропуску знайшли тютюнові вироби. В Mercedes 28-річна водійка перевозила майже 5 тисяч пачок цигарок різних марок. Трохи більше помістилося і у Fiat, за кермом якого їхав 20-річний українець.
Тютюнові вироби на загальну суму понад 330 тисяч гривень вилучили співробітники митниці. Крім того, позбулися волиняни і своїх автомобілів, у яких приховали контрабандні цигарки.
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