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На «Ягодині» у двох бусах знайшли понад 10 тисяч пачок контрабандних сигарет

На «Ягодині» у двох бусах знайшли понад 10 тисяч пачок контрабандних сигарет
На українсько-польському кордоні в автомобілях виявили приховані сигарети.

Так, сьогодні опівночі в пункт пропуску «Ягодин» одночасно прибули два мікроавтобуси під керуванням жителів Ковеля. Автомобілі прямували до Польщі без вантажу, тому, враховуючи аналіз ризиків, прикордонники вирішили ретельніше оглянути автівки, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.

В результаті під час огляду в подвійній стелі бусів працівники пункту пропуску знайшли тютюнові вироби. В Mercedes 28-річна водійка перевозила майже 5 тисяч пачок цигарок різних марок. Трохи більше помістилося і у Fiat, за кермом якого їхав 20-річний українець.

Тютюнові вироби на загальну суму понад 330 тисяч гривень вилучили співробітники митниці. Крім того, позбулися волиняни і своїх автомобілів, у яких приховали контрабандні цигарки.

На «Ягодині» у двох бусах знайшли понад 10 тисяч пачок контрабандних сигарет
На «Ягодині» у двох бусах знайшли понад 10 тисяч пачок контрабандних сигарет
На «Ягодині» у двох бусах знайшли понад 10 тисяч пачок контрабандних сигарет
На «Ягодині» у двох бусах знайшли понад 10 тисяч пачок контрабандних сигарет
На «Ягодині» у двох бусах знайшли понад 10 тисяч пачок контрабандних сигарет



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Теги: сигарети, прикордонники
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