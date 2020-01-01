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У луцькому «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента*

У луцькому «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента*
У ТРЦ «ПортCity» 17 листопада відзначають День студента.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Зазначають, що цього дня потрібно обов’язково взяти із собою студентський квиток та запитувати у ТРЦ про знижки та акційні пропозиції в магазинах та закладах.

В акції беруть участь усі розважальні зони та більшість магазинів і закладів.

Адреса: ТРЦ "ПортCity" Луцьк, Сухомлинського, 1.

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Теги: ПортCity, День студента, акції
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