У луцькому «ПортCity» – знижки та акції до Дня студента*
Сьогодні, 11:31
У ТРЦ «ПортCity» 17 листопада відзначають День студента.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зазначають, що цього дня потрібно обов’язково взяти із собою студентський квиток та запитувати у ТРЦ про знижки та акційні пропозиції в магазинах та закладах.
В акції беруть участь усі розважальні зони та більшість магазинів і закладів.
Адреса: ТРЦ "ПортCity" Луцьк, Сухомлинського, 1.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зазначають, що цього дня потрібно обов’язково взяти із собою студентський квиток та запитувати у ТРЦ про знижки та акційні пропозиції в магазинах та закладах.
В акції беруть участь усі розважальні зони та більшість магазинів і закладів.
Адреса: ТРЦ "ПортCity" Луцьк, Сухомлинського, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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