Злодій поцупив з квартири лучанина ноутбук





Про це повідомляє сектор



У Луцьку до поліції звернувся 30-річний місцевий житель та повідомив, що із його помешкання зник ноутбук, вартістю 10 тисяч гривень. Оперативники Луцького відділу поліції одразу встановили, що крадіжку скоїв 31-річний лучанин.



Цього ж дня у Володимирі-Волинському 38-річний ковельчанин поцупив із прилавка магазину ноутбук, вартістю 6 тис. грн. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. До слова, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів.



Вирішується питання про оголошення волинянам про підозру у скоєнні крадіжок. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До поліції Луцького та Володимир-Волинського відділів поліції учора, 16 листопада, звернулося двоє волинян із повідомленням про крадіжку ноутбуків.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області. У Луцьку до поліції звернувся 30-річний місцевий житель та повідомив, що із його помешкання зник ноутбук, вартістю 10 тисяч гривень. Оперативники Луцького відділу поліції одразу встановили, що крадіжку скоїв 31-річний лучанин.Цього ж дня у Володимирі-Волинському 38-річний ковельчанин поцупив із прилавка магазину ноутбук, вартістю 6 тис. грн. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. До слова, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів.Вирішується питання про оголошення волинянам про підозру у скоєнні крадіжок. Триває слідство.

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