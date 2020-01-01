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Злодій поцупив з квартири лучанина ноутбук

Злодій поцупив з квартири лучанина ноутбук
До поліції Луцького та Володимир-Волинського відділів поліції учора, 16 листопада, звернулося двоє волинян із повідомленням про крадіжку ноутбуків.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

У Луцьку до поліції звернувся 30-річний місцевий житель та повідомив, що із його помешкання зник ноутбук, вартістю 10 тисяч гривень. Оперативники Луцького відділу поліції одразу встановили, що крадіжку скоїв 31-річний лучанин.

Цього ж дня у Володимирі-Волинському 38-річний ковельчанин поцупив із прилавка магазину ноутбук, вартістю 6 тис. грн. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. До слова, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів.

Вирішується питання про оголошення волинянам про підозру у скоєнні крадіжок. Триває слідство.


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Теги: крадіжки, ноутбук, Луцьк, Володимир
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