Злодій поцупив з квартири лучанина ноутбук
Сьогодні, 18:44
До поліції Луцького та Володимир-Волинського відділів поліції учора, 16 листопада, звернулося двоє волинян із повідомленням про крадіжку ноутбуків.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У Луцьку до поліції звернувся 30-річний місцевий житель та повідомив, що із його помешкання зник ноутбук, вартістю 10 тисяч гривень. Оперативники Луцького відділу поліції одразу встановили, що крадіжку скоїв 31-річний лучанин.
Цього ж дня у Володимирі-Волинському 38-річний ковельчанин поцупив із прилавка магазину ноутбук, вартістю 6 тис. грн. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. До слова, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів.
Вирішується питання про оголошення волинянам про підозру у скоєнні крадіжок. Триває слідство.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
У Луцьку до поліції звернувся 30-річний місцевий житель та повідомив, що із його помешкання зник ноутбук, вартістю 10 тисяч гривень. Оперативники Луцького відділу поліції одразу встановили, що крадіжку скоїв 31-річний лучанин.
Цього ж дня у Володимирі-Волинському 38-річний ковельчанин поцупив із прилавка магазину ноутбук, вартістю 6 тис. грн. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили особу зловмисника. До слова, чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів.
Вирішується питання про оголошення волинянам про підозру у скоєнні крадіжок. Триває слідство.
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