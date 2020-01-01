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У Ковелі 20-річний хлопець пограбував АЗС

У Ковелі 20-річний хлопець пограбував АЗС
Вчора, 16 листопада, близько п’ятої години ранку до поліції надійшла заява від операторки однієї з автозаправних станцій Ковеля.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Жінка повідомила, що невідомий забіг за касу приміщення, відкрито викрав товарно-матеріальні цінності та втік у невідомому напрямку. Затримати зловмисника самостійно працівниця не змогла.

Слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції, що виїхала на місце події, зібрала всі необхідні докази, аби встановити особу, причетну до вчинення злочину, вилучили також відео з камер спостереження. Буквально за кілька годин зловмисника спіймали. Ним виявився 20-річний ковельчанин.

За фактом злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

До слова, якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ковель, крадіжка, АЗС
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