У Ковелі 20-річний хлопець пограбував АЗС
Сьогодні, 12:01
Вчора, 16 листопада, близько п’ятої години ранку до поліції надійшла заява від операторки однієї з автозаправних станцій Ковеля.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Жінка повідомила, що невідомий забіг за касу приміщення, відкрито викрав товарно-матеріальні цінності та втік у невідомому напрямку. Затримати зловмисника самостійно працівниця не змогла.
Слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції, що виїхала на місце події, зібрала всі необхідні докази, аби встановити особу, причетну до вчинення злочину, вилучили також відео з камер спостереження. Буквально за кілька годин зловмисника спіймали. Ним виявився 20-річний ковельчанин.
За фактом злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
До слова, якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Жінка повідомила, що невідомий забіг за касу приміщення, відкрито викрав товарно-матеріальні цінності та втік у невідомому напрямку. Затримати зловмисника самостійно працівниця не змогла.
Слідчо-оперативна група Ковельського відділу поліції, що виїхала на місце події, зібрала всі необхідні докази, аби встановити особу, причетну до вчинення злочину, вилучили також відео з камер спостереження. Буквально за кілька годин зловмисника спіймали. Ним виявився 20-річний ковельчанин.
За фактом злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
До слова, якщо вину зловмисника доведуть, йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 12:31
У Ковелі 20-річний хлопець пограбував АЗС
Сьогодні, 12:01
На «Ягодині» в українця вилучили позашляховик через те, що він применшив його вартість
Сьогодні, 11:52