На Волині жінці «світить» штраф, бо розповіла поліції про вигадане пограбування
Сьогодні, 12:13
За неправдивий виклик до поліції волинянку притягнуть до адміністративної відповідальності.
Зазначаєтся, що вранці 16 листопада до поліції зателефонувала жителька райцентру Ратне, котра повідомила про грабіж. Жінка розповіла, що на автозаправці у селищі зловмисник побив її та зірвав з вух золоті сережки, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
На місце оперативно прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Повідомлення про вчинення злочину не підтвердилося.
На заявницю поліцейські склали адмінпротокол за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жінці загрожує штраф.
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Зазначаєтся, що вранці 16 листопада до поліції зателефонувала жителька райцентру Ратне, котра повідомила про грабіж. Жінка розповіла, що на автозаправці у селищі зловмисник побив її та зірвав з вух золоті сережки, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
На місце оперативно прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Повідомлення про вчинення злочину не підтвердилося.
На заявницю поліцейські склали адмінпротокол за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жінці загрожує штраф.
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