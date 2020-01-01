На Волині жінці «світить» штраф, бо розповіла поліції про вигадане пограбування

За неправдивий виклик до поліції волинянку притягнуть до адміністративної відповідальності.Зазначаєтся, що вранці 16 листопада до поліції зателефонувала жителька райцентру Ратне, котра повідомила про грабіж. Жінка розповіла, що на автозаправці у селищі зловмисник побив її та зірвав з вух золоті сережки, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.На місце оперативно прибув наряд групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Повідомлення про вчинення злочину не підтвердилося.На заявницю поліцейські склали адмінпротокол за ст. 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Жінці загрожує штраф.