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Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО

Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО
Амбулаторії Волині отримали ще 7 нових автомобілів.

Вручення транспортних засобів відбулося сьогодні, 17 листопада, за участю медиків, представників Світового банку та органів місцевої влади, - інформують у Волинській ОДА.

Нові сучасні автомобілі, які призначені для доїзду сімейних лікарів до пацієнтів, закупили за кошти, які виділені в рамках співфінансування місцевими бюджетами субпроєкту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області». Загальна вартість автомобілів - 3,6 млн грн.

Транспортні засоби придбали для тих районів, які виділили кошти на співфінансування зазначеного субпроєкту у 2020 році. Відтак, по 2 автомобілі поїдуть у Горохівський район та місто Нововолинськ, ще по 1 отримають амбулаторії у Ківерцівському, Луцькому і Турійському районах.

Загалом на Волині в рамках проєкту Світового банку реконструюють 32 амбулаторії, кожна з яких має бути забезпечена автотранспортом. 23 автомобілі були вже закуплені у 2018 році в рамках проекту, ще 2 придбали самостійно місцеві громади. Сьогодні усі вони успішно слугують для доїзду сімейних лікарів до пацієнтів.

Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО
Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО
Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО
Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО
Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО
Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО
Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО

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Теги: амбулаторії, Волинь, автомобілі
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