Сім амбулаторій на Волині отримали новенькі автомобілі. ФОТО

Амбулаторії Волині отримали ще 7 нових автомобілів.Вручення транспортних засобів відбулося сьогодні, 17 листопада, за участю медиків, представників Світового банку та органів місцевої влади, - інформують у Волинській ОДА.Нові сучасні автомобілі, які призначені для доїзду сімейних лікарів до пацієнтів, закупили за кошти, які виділені в рамках співфінансування місцевими бюджетами субпроєкту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області». Загальна вартість автомобілів - 3,6 млн грн.Транспортні засоби придбали для тих районів, які виділили кошти на співфінансування зазначеного субпроєкту у 2020 році. Відтак, по 2 автомобілі поїдуть у Горохівський район та місто Нововолинськ, ще по 1 отримають амбулаторії у Ківерцівському, Луцькому і Турійському районах.Загалом на Волині в рамках проєкту Світового банку реконструюють 32 амбулаторії, кожна з яких має бути забезпечена автотранспортом. 23 автомобілі були вже закуплені у 2018 році в рамках проекту, ще 2 придбали самостійно місцеві громади. Сьогодні усі вони успішно слугують для доїзду сімейних лікарів до пацієнтів.